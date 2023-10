Lupita Nyong’o anuncia separação do namorado logo após show com Joshua Jackson

Lupita Nyong’o e o namorado dela não existem mais, a atriz acaba de anunciar sua separação com Selema Masekela – dizendo que perdeu totalmente a confiança dela – e compartilhando a notícia logo após uma noitada com o recém-divorciado Josué Jackson e amigos.

Em um longo comunicado postado na quinta-feira, Lupita começa enviando seus pensamentos para aqueles que sofrem ao redor do mundo antes de mergulhar no rompimento. Ela afirma: “Neste momento, é necessário que eu compartilhe uma verdade pessoal e me dissocie publicamente de alguém em quem não posso mais confiar…”

Ela continua: “Encontro-me em uma época de desgosto por causa de um amor repentina e devastadoramente extinto pelo engano. Sinto-me tentada a correr para as sombras e me esconder, apenas para retornar à luz quando tiver recuperado forças suficientes para poder digo: “Tanto faz, minha vida é melhor assim.” Mas lembro-me de que a magnitude da dor que sinto é igual à medida da minha capacidade de amar.

Lupita acrescenta que está compartilhando a notícia para manter as coisas abertas e honestas com seus seguidores nas redes sociais, dizendo: “E então, estou escolhendo enfrentar a dor, cultivando a coragem de encarar minha vida exatamente como ela é, e confiando que isso também acontecerá. Passaporte.”

Fontes com conhecimento direto nos disseram que Lupita e Jackson são apenas amigos e compareceu ao show com um grupo. No entanto, logo foi percebido que ela também havia excluído todas as fotos com Masekela de sua página do Instagram… levantando mais questões sobre o que aconteceu.