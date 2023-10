Matthew Perry feliz antes de morrer, apesar de ter medicamentos antidepressivos e ansiolíticos em casa

Mateus Perry “nunca estive mais feliz” antes de sua morte chocante e repentina em sua casa em Pacific Palisades, Califórnia.

Apesar de ter um histórico de abuso e dependência de substâncias, ele aparentemente se livrou dos demônios com a polícia, observando que as únicas drogas que encontraram em sua propriedade foram antidepressivos prescritos e ansiolíticos.

Conhecido por interpretar Chandler Bing em Friends, parece que ele se afogou em sua banheira de hidromassagem depois do que as pessoas antecipam ser um problema cardíaco, embora a causa oficial da morte pelo legista do condado de Los Angeles ainda não tenha sido confirmada.

Ele “nunca esteve tão feliz” e recentemente se mudou para a propriedade três semanas antes, disse uma fonte ao TMZ. Ele estava jogando pickleball apenas duas horas antes de sua morte e a polícia não suspeita de qualquer crime.

Matthew Perry explica por que ele não pode assistir amigos agora

Matthew Perry: uma história com drogas

Perada foi sincero sobre suas próprias batalhas contra o abuso de substâncias depois de se tornar alcoólatra ainda adolescente, antes de se viciar em drogas como Xanax, um tranquilizante, e Oxycontin, um analgésico.

Ele quase morreu em 2018 após abuso de opiáceos quando seu cólon estourou, o que lhe deu 2% de chance de sobrevivência, de acordo com profissionais médicos, e exigiu uma bolsa de colostomia.

Ele também precisava de uma máquina de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) para ajudá-lo a respirar, pois não conseguia fazer isso sozinho e ficou em coma por duas semanas.

Foi descrito como um procedimento de ‘Ave Maria’ para preservar sua vida, e ele utilizou a experiência para evitar recaídas.

“Meu terapeuta disse: ‘Da próxima vez que você pensar em tomar Oxycontin, pense em ter uma bolsa de colostomia para o resto da vida'” Perada disse sobre a provação. “E uma pequena janela se abriu, eu rastejei por ela e não quero mais Oxycontin.”