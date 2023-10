Mesa Redonda: Qual é o próximo passo de Francis Ngannou após o atordoamento de Tyson Fury?

Francis Ngannou é o novo rei dos esportes de combate depois de quase destronar Tyson Fury no polêmico resultado de sábado na Arábia Saudita. A grande questão agora: o que vem a seguir?

O ex-campeão peso pesado do UFC aparentemente tem muitas opções pela frente. Ele retornará ao MMA para estrear no PFL no início de 2024? Ou será que o resultado de sábado estimulará Ngannou a seguir uma nova carreira no boxe profissional? Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Damon Martin e Jed Meshew do MMA Fighting voltam para a mesa redonda para fazer suas previsões sobre o futuro do novo maior nome do combate de pesos pesados.

Al Shatti: É engraçado, porque esta é uma pergunta com duas respostas totalmente distintas. Se estamos perguntando o que eu pessoalmente aconselharia Francis Ngannou a fazer a seguir, quero dizer, vamos lá – não há razão para ele colocar os pés em uma jaula de MMA novamente, ou pelo menos não no futuro próximo. Depois de levar o peso pesado número 1 do mundo para a escola em sua estreia no boxe profissional (não importa quantas vezes eu repita, essa realidade ainda me confunde), Ngannou é sem dúvida o nome mais quente em todos os esportes de combate. O mundo é sua ostra. Ele já fez Eddie Hearn tropeçando para marcar a luta com Anthony Joshua. Este é um tipo de impulso que ocorre uma vez em uma geração em dois esportes diferentes dos quais estamos falando. Ngannou ganhou um atalho para – no mínimo – mais dois ENORME dias de pagamento do boxe contra os principais pesos pesados, e aos 37 anos, ele deveria absolutamente mudar todo o seu foco para devorar esse dinheiro enquanto ainda está lá, porque quem pode dizer quanto tempo essa onda vai durar?

Nesse cenário, dê-me o próximo Deontay Wilder. A partir do momento em que a luta é marcada, ela se torna instantaneamente uma das maiores e mais esperadas lutas de boxe de 2024.

Mas o outro lado – e mais realista – desta questão diz respeito ao que Ngannou irá na verdade optei por fazer e, nesse sentido, tenho 99,9 por cento de certeza de que sua próxima luta será no PFL SmartCage. Ngannou pode ter o mundo ao seu alcance depois da noite de sábado, mas também é um homem de palavra. Todas as minhas interações com ele e com as pessoas ao seu redor me levaram a acreditar que o ex-campeão peso pesado do UFC recompensará o PFL por confiar nele, cumprindo os termos do acordo. Ngannou x Random Heavyweight é uma das maiores lutas que o PFL pode travar no momento – se não a maior – e o destaque inevitável que produz manterá o ímpeto de Ngannou agitado tão bem quanto qualquer outra coisa.

Não é uma escolha atraente, mas esse cenário parece mais provável, dada a situação atual.

Foto de Cooper Neill/Getty Images

Lee: PFL, esta é a sua chance de ter dois ótimos sabores que ficam ótimos juntos, por assim dizer.

Francis Ngannou deverá cumprir o seu dever para com o PFL. Mas ele também deveria boxear em seguida. Senhoras e senhores, chegou a hora da estreia do PFL Boxe.

Não sei quais são os parâmetros exatos do acordo de Ngannou com a liga, mas seja o que for, eles deveriam rasgar isso e elaborar um novo que lhe permita boxear no SmartCage. Sério, o que os impede de fazer isso? Por que apenas se promover como uma organização de MMA? Você tem Claressa Shields e Jake Paul em sua lista! Talvez o boxe fosse o caminho a percorrer o tempo todo.

Não sei quanto tempo este acordo iria durar, mas mesmo que seja único, pode ser lucrativo para Ngannou e para o PFL. Ngannou está muito feliz saindo dessa luta com Tyson Fury, o que quer que ele faça a seguir atrairá toneladas de olhos, e se a PFL tiver algum bom senso, eles aproveitarão esta oportunidade e apresentarão o Smart Ring o mais rápido possível.

Quem ele deveria boxear? Isso importa?

Dê a ele o vencedor do próximo torneio de pesos pesados ​​do PFL. Encontre um ex-titular do cinturão do alfabeto em busca de um contracheque. Peça a Paul para ligar para um de seus amigos influenciadores de boxe.

Depois de tudo dito e feito, Ngannou pode assumir o papel de embaixador no PFL enquanto continua sua carreira no boxe e o PFL, esperançosamente, pode capitalizar o aumento de audiência. Todo mundo ganha. Todos saudam o campeão inaugural dos pesos pesados ​​do PFL Boxing, Francis Ngannou.

Foto de Justin Setterfield/Getty Images

Martinho: Desculpe PFL, mas a resposta aqui é o boxe sem dúvida. Francis Ngannou acabou de chegar a um único round com um placar ao derrotar o melhor boxeador peso pesado do mundo… em sua estreia profissional! Ngannou trabalhou incansavelmente para manifestar esse sonho e quase provocou a maior reviravolta da história.

Ngannou poderia esperar a luta de Tyson Fury com Oleksandr Usyk, o que ainda pode acontecer em dezembro, ou ele pode procurar nomes como Deontay Wilder ou Anthony Joshua para outras lutas marcantes. Não importa quanto o PFL esteja pagando a Ngannou, é quase garantido que o boxe lhe pagará mais, e ele deveria lucrar com certeza marcando outra luta o mais rápido possível. Não há como substituir esse tipo de impulso, principalmente se a melhor opção na mesa do PFL for o confronto com Denis Goltzov no pay-per-view.

Além disso, o MMA é extremamente imprevisível – talvez Ngannou perca, o que praticamente anula o interesse no retorno ao boxe. Não, aproveite esta oportunidade agora mesmo, enquanto você é possivelmente o lutador mais comentado em todos os esportes de combate.

Foto de Justin Setterfield/Getty Images

Meshew: AH! HAHA! HAHAHAHAHAHAHAHA! PFL?!?!?! Caia na real!

Como o único homem na mídia de esportes de combate a afirmar corretamente que Ngannou venceria (ele venceu, todos nós sabemos disso, não se deixe enganar pelos placares de dois juízes), vou me referir ao que escrevi apenas alguns dias antes desta superluta, quando eu disse que Big Fran venceria:

“Toda a administração do PFL entrando em luto por Alonzo, percebendo que Francisco nunca vai lutar por eles, mas que também não terão que pagar-lhe milhões de dólares.”

Francis Ngannou não vai para o PFL. Não agora, e talvez nunca. Seria o cúmulo da estupidez para ele sair dessa performance e pular para dentro do SmartCage, e se há uma coisa que todas as pessoas nesta Terra já deveriam saber, é que Ngannou não é um idiota. Knuckledusting Ante Delija por alguns milhões de dólares em um pay-per-view que ninguém compra simplesmente não é uma boa decisão de negócios, especialmente quando está prestes a haver uma fila ao redor do quarteirão de boxeadores peso-pesados ​​​​prontos para enfrentar Ngannou no círculo quadrado pelo triplo do dinheiro.

A questão para Ngannou hoje não é “PFL ou boxe?” A questão é “Quem devo boxear a seguir?”

Uma revanche com Tyson Fury é provavelmente o maior pagamento, mas Fury ainda pode lutar contra Usyk, e não há realmente nenhuma garantia de que Fury assinará para uma revanche. Usyk parece um pouco focado demais em conquistas para realmente querer lutar contra Ngannou no momento. Anthony Joshua e sua equipe já estão tentando entrar na luta do Fury. E por mais louco que isso parecesse há uma semana, caras como Andy Ruiz não são grandes o suficiente para lutar com Ngannou agora!

Para mim, existem dois caminhos óbvios. Espere por uma revanche com Fury e torça para que isso aconteça (provavelmente o curso de ação mais seguro), ou aposte em si mesmo mais uma vez e lute com Deontay Wilder. Se Ngannou vs. Fury foi a “Batalha dos Mais Malvados”, Ngannou vs. Wilder pode ser o “Choque dos Kaijus de Perfuração Nuclear”. Todo mundo vai querer ver agora. É uma das maiores lutas que se podem travar, tendo como recompensa a imortalidade e o risco para ambos o esquecimento violento. E se aprendemos alguma coisa sobre Francis Ngannou ao longo dos anos, é que ele é um jogador.