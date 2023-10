Representante de Islam Makhachev: Charles Oliveira ‘errou o chute’, Justin Gaethje deveria ser o próximo desafiante ao título

Quando Charles Oliveira foi questionado pela primeira vez sobre a luta contra Islam Makhachev no UFC 294, em outubro, ele declarou que precisava de mais tempo para se preparar e que novembro seria uma data mais realista para a revanche.

Apenas algumas semanas depois, o UFC 294 foi anunciado com Oliveira recebendo cartão amarelo contra Makhachev como atração principal, mas a catástrofe aconteceu menos de duas semanas antes do evento, quando o brasileiro sofreu um terrível corte no treinamento que o forçou a desistir do card. O campeão peso pena do UFC, Alexander Volkanovski, assumiu o seu lugar, mas resta saber se Oliveira ainda terá a mesma oportunidade ou se a desistência da revanche pode lhe custar mais uma chance pelo ouro no UFC.

O empresário de longa data de Makhachev, Ali Abdelaziz, definitivamente tem uma opinião sobre o assunto, especialmente depois de questionar se Oliveira realmente queria a luta em outubro de qualquer maneira.

“Charles Oliveira errou por pouco o chute”, disse Abdelaziz ao MMA Fighting. “Acredito que ele errou o chute. Porque sabemos que ele não iria aparecer. Sinceramente, não achei que ele merecesse a revanche, porque havia muitos outros caras chegando. Mas no final das contas, era isso que o UFC queria.

“O Charles Oliveira é um cara popular – um pouco popular, não sei o quão popular ele é – mas acredito que ele teve uma chance e errou. Adivinha? Volk apareceu e vai trabalhar no sábado.

Após o anúncio inicial de que Oliveira conseguiria a revanche contra Makhachev, Justin Gaethje provavelmente se consolidou como o próximo candidato na fila depois de demolir Dustin Poirier por nocaute no UFC 291, em julho.

Abdelaziz, que também representa Gaethje, acredita que se não fosse pelo curto espaço de tempo entre julho e outubro, o UFC poderia ter tomado uma decisão diferente em relação ao próximo adversário de Makhachev.

No final, Oliveira teve a oportunidade, mas Abdelaziz nunca acreditou que o ex-campeão do UFC viajaria para Abu Dhabi para a revanche, e foi exatamente assim que as coisas aconteceram.

“Foi uma questão de timing”, explicou Abdelaziz. “Justin Gaethje precisava de um pouco de tempo e o UFC reservou antes. É o que é. Sem problemas. Acho que todo mundo está feliz. Charles perdeu, a culpa é dele. Desejo a ele uma recuperação rápida, mas veja bem, Frankie Edgar, postei uma foto, ele abriu o rosto antes [he fought Jose] Aldo. 21 pontos, oito dias fora, e ele ainda lutou. Mas no final das contas, as pessoas são construídas de forma diferente.

“Não o culpo por não lutar, porque ele ia ser esmagado de novo. Essa foi uma boa maneira de não ir a Abu Dhabi e vivenciar a mesma coisa novamente. Quando foi lançado, ele disse publicamente: ‘Não vou para Abu Dhabi, não estarei pronto, preciso de mais tempo.’ Lembre-se disso? Depois disso o UFC fez sua mágica e ele concordou, mas agora está fora. Nós seguimos em frente. Temos que nos concentrar em Volkanovski. É um assunto inacabado.”

Supondo que Makhachev defenda com sucesso seu título no sábado, Abdelaziz espera que o UFC se concentre em Gaethje, em vez de voltar para Oliveira.

“Justin Gaethje nocauteou Dustin Poirier”, disse Abdelaziz. “Fora de Khabib [Nurmagomedov] ninguém nunca fez isso com ele e com a nova era em que ele está. Acredito que o próximo será Justin Gaethje. Acho que o UFC também pensa assim.

“No final das contas, é um negócio. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem mudar. Sean Shelby é o casamenteiro e Dana [White] e caçador [Campbell] e todos esses caras estão envolvidos e tomam a decisão. Como campeão, você tem que lutar contra todos, mas 100 por cento, Justin Gaethje merece a chance pelo título.”

Por sua vez, Makhachev parece concordar com seu empresário no que diz respeito a Oliveira, mas sente que os dois potenciais candidatos podem considerar outra luta antes de enfrentá-lo.

“Vou vencer Volkanovski agora e tenho dois adversários: Gaethje e Oliveira”, disse Makhachev no media day do UFC 294. “Acho que eles têm que lutar de novo e quem vencer, vou vencer esse cara de novo.”

Claro, Abdelaziz tem sua preferência, mas também sabe que Makhachev nunca desistirá de qualquer adversário que o UFC lançar contra ele.

Basta olhar para a mudança tardia no UFC 294 como prova de um princípio que Makhachev aprendeu com seu falecido mentor, Abdulmanap Nurmagomedov.

“O Islam disse ‘não importa, desde que alguém consiga ganhar 155 libras, não me importa quem. Posso vencer qualquer um, não importa quem’”, disse Abdelaziz após falar com Makhachev sobre a nova luta. “Isso vem do pai de Khabib [Abdulmanap Nurmagomedov]através de Khabib, através do Islã, através de todos esses caras.

“Esses caras nunca perguntam contra quem estão lutando. Claro, eles querem lutar contra os melhores e Volkanovski é um dos melhores lutadores peso por peso do mundo hoje. É um assunto inacabado. Islam, quando a luta do Oliveira foi marcada, ele disse ‘esse cara não vai aparecer’ e eu disse que não, ele vai. Ele não fez isso. É o que é. É uma luta maior. Ele vem com muitas vantagens. O Islã estava feliz.”

Quando Makhachev aceitou a nova luta sem pensar duas vezes, Abdelaziz não ficou chocado, pois passou por uma situação semelhante com Khabib Nurmagomedov há vários anos no UFC 223, quando Tony Ferguson sofreu uma lesão no último segundo, Max Holloway não foi liberado clinicamente. para competir e a promoção ficou lutando por um novo oponente a poucas horas do evento.

“[Khabib] fui dormir e disse: ‘Seja qual for o adversário que eles disserem, assine o acordo de luta e estamos prontos’”, disse Abdelaziz.

“Quando ele acordou, começou a comer e eu disse: ‘Você não vai me perguntar com quem está lutando?’ Ele disse: ‘Não importa’, e eu disse que era Al Iaquinta e ele disse: ‘Sem problemas’. Foi a coisa mais estranha de todas. Nunca poderei esquecer isso. O Islã é construído da mesma forma.”