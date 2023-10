Semana 7 da NFL: Eagles-Dolphins não é a única prévia potencial do Super Bowl neste fim de semana

Semana 7 da NFL está aqui, fãs de futebol! Não há um, mas dois potenciais Super Bowl prévias da programação que estamos ansiosos.

Philadelphia Eagles (5-1) x Miami Dolphins (5-1), domingo às 20h15, NBC/Peacock

Todo mundo está ansioso para Águias-Golfinhos no domingo à noite. Com 5-1, estes são sem dúvida os melhores equipes em cada conferênciamas ambos ainda têm pontos a provar.

O Águias precisa responder a uma derrota decepcionante para os Jets e mostrar que Jalen dóiO dia de três interceptações foi um acaso. Nova contratação, o wide receiver Julio Jones deve ajudar.

Enquanto isso, o Golfinhos estão estabelecendo todos os tipos de recordes ofensivos, mas seu único adversário com qualidade nos playoffs até agora foi o Contase a derrota por quatro touchdowns naquele jogo não gritou exatamente: “vejo você em fevereiro.”

Baltimore Ravens (4-2) x Detroit Lions (5-1), domingo às 13h, FOX

Agora, ouça-me, sem mais times invictos, Leões-Corvos poderia ser uma prévia do Super Bowl também.

Os Leões estão empatados com o melhor recorde do NFCtem uma defesa de nível de campeonato e deu Cidade de Kansas sua única derrota da temporada. Os Ravens estão 4-2 e embora seu ataque seja um trabalho em andamento Lamar Jackson com uma defesa com pontuação entre os cinco primeiros na NFL é uma visão assustadora.