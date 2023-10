Super Bowl de Londres: uma realidade potencial ou uma fantasia distante?

Adepois 16 anos de realizar jogos em Inglaterraa NFL agora está refletindo sobre a possibilidade de transferir um futuro Super Bowl para Londres.

Enquanto o Capital britânica tornou-se um cenário recorrente para o NFLa ideia de hospedar um Super Bowl em Londres ainda permanece um sonho distante, apesar das reflexões recentes de Comissário da NFL Rogério Goodell.

Super Bowl em Londres ainda é um sonho

Torcedores dos dois lados do atlântico têm comentado sobre a perspectiva, mas um Super Bowl de Londres está longe de ser iminente.

De acordo com Adam Schefter, da ESPNos comentários de Goodell vieram durante um fórum de fãs realizado em Londresonde ele reconheceu o conceito. “Não é impossível e é algo que já foi discutido antes”, ele disse.

Contudo, ele também enfatizou que Super Bowls tendem a ser concedidos a cidades com franquias existentes da NFLtornando possível Londres hospedando um Super Bowl não é uma realidade de curto prazo.

Em termos hipotéticos, os primeiros Londres poderia hospedar um Super Bowl é o Temporada 2026.

Goodell mencionado, “Acho que isso não está fora de questão” mas ele ressaltou que a fórmula atual da liga envolve premiar Super Bowls para cidades com Times da NFL.

“No final das contas, acho que agora nossa fórmula permanecerá a mesma sobre jogar [Super Bowls] em cidades que possuem franquias”, o comissário afirmou.

NFL ainda focada em desenvolver o jogo fora dos Estados Unidos

No entanto, a NFL não descarta totalmente a ideia. Com uma base de fãs crescente no Reino Unidopermanece uma abertura para a noção de um Super Bowl de Londres em algum momento no futuro.

No entanto, a ideia foi recebida com cepticismo por parte dos Fãs da NFL americanaque protegem Super Bowl como um Tradição esportiva americana.

Goodell’s comentários trouxeram esta controvérsia de volta aos holofotes, reacendendo debates sobre se o Super Bowl deveria sair Solo americano.

Esta não é a primeira vez Londres esteve em discussões sobre o Super Bowl.

De volta 2009o NFL negou negociações sobre a exportação do grande jogo para Inglaterra, apesar das indicações anteriores. Estava ligado à exigência de ter um Franquia NFL em Londres.

Por enquanto, o NFL está empenhada em expandir seu alcance internacional com jogos em Londres, Alemanha, e a exploração de Espanha ou Brasil para temporadas futuras.

Mas a perspectiva de um Super Bowl de Londres é, por enquanto, mais uma ideia tentadora do que um plano concreto.