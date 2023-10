Talor Gooch é a estrela do ano da LIV e ganhou mais de US$ 30 milhões em 2023

Talor Gooch, um jogador de golfe relativamente desconhecido, emergiu como a estrela do ano no LIV Golf Tour’s segunda edição, apesar de perder no playoff em Jeddah, na Arábia Saudita, contra Brooks Koepka.

Gooch nasceu em Oklahoma e agora detém o título, sucedendo Dustin Johnson. Ele não apenas ganhou mais de US$ 15 milhões durante a temporada, mas também garantiu US$ 18 milhões adicionais em ganhos de bônus, tornando-o o jogador de golfe mais bem pago do mundo em 2023.

Tiger Woods é filmado jogando golfe no The HayTwitter (@TaylorMadeGolf)

Em contraste, a vitória de Koepka rendeu-lhe US$ 4 milhões por cada torneio, juntamente com um bônus de US$ 4 milhões por terminar em terceiro lugar geral, ultrapassando Bryson DeChambeau.

Destacou-se na competição

A jornada de Gooch até os playoffs foi notável, marcada por um desempenho de 62 tacadas no último dia, levando-o a um empate de 14 abaixo do par com o vencedor do PGA Championship – um torneio recém-adicionado ao 2023 LIV Golf Tour. Sérgio Garcia garantiu a terceira vaga, atrás do vencedor por apenas duas tacadas após uma rodada de 67.

Na competição por equipes, os Fireballs conquistaram a vitória na segunda temporada, mostrando seu domínio em Jeddah com uma vantagem de três tacadas sobre o segundo colocado. Carlos Ortiz e Abraham Ancer contribuiu com impressionantes 64 tacadas, enquanto Eugênio López Chacarra e Garcia contribuiu com 67 tacadas.

A grande final do LIV Golf Tour está marcada para a próxima semana em Miami, onde a equipe 4Aces, com Dustin Johnson, Pat Perez, Patrick Reed e Peter Uihleintem a vantagem.