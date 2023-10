Telhado de igreja desaba no norte do México, matando pelo menos nove pessoas e ferindo cerca de 50

Tele telhado de um igreja desabou no norte México durante uma missa no domingo, matando pelo menos nove pessoas e ferindo cerca de 50, disseram as autoridades enquanto as equipes de busca vasculhavam os destroços até tarde da noite em busca de sobreviventes e outras vítimas.

Acredita-se que aproximadamente 30 paroquianos tenham ficado presos nos escombros quando o telhado desabou, disseram as autoridades. Os investigadores rastejaram sob as lajes do telhado e as autoridades trouxeram cães para ajudar na busca por possíveis sobreviventes.

A polícia estadual de Tamaulipas disse que cerca de 100 pessoas estavam na igreja no momento do desabamento.

O gabinete do porta-voz da segurança do Estado disse na noite de domingo que nove pessoas foram confirmadas como mortas no colapso, que descreveu como provavelmente causado por “uma falha estrutural”.

A polícia estadual de Tamaulipas disse que unidades do guarda Nacionala Polícia Estadual, a Defesa Civil Estadual e a Cruz Vermelha estiveram envolvidas na operação.

O Conselho dos Bispos Mexicanos emitiu uma declaração dizendo que “nos unimos em oração pela trágica perda de vidas e pelos feridos”.

Bispo José Armando Alvarez da Diocese Católica Romana de Tampico disse que o telhado desabou enquanto os paroquianos recebiam a comunhão na igreja de Santa Cruz, na cidade de Ciudad Madero, na costa do Golfo, próxima à cidade portuária de Tampico.

A diocese posteriormente publicou uma lista de cerca de 50 pessoas que foram hospitalizadas em consequência do acidente. Eles incluíam um bebê de 4 meses, três crianças de 5 anos e duas crianças de 9 anos. Não houve informações imediatas sobre suas condições.

O número de vítimas jovens – os policiais disseram que três dos mortos eram crianças – pode ter sido devido ao fato de os batismos serem realizados na igreja.

“Lamentamos a dolorosa perda de pessoas que estavam lá celebrando o batismo de seus filhos”, escreveu Alvarez.

Ao mesmo tempo, havia sinais de esperança.

“De debaixo dos escombros, graças à Divina Providência e ao trabalho das equipes de resgate, as pessoas foram retiradas com vida!” A diocese de Alvarez escreveu em um comunicado publicado em suas contas nas redes sociais. “Vamos continuar orando!”

Ele também pediu a todos que tivessem madeira para doar que a levassem para a igreja, aparentemente para escorar o telhado enquanto as equipes de resgate rastejavam para dentro.

Fotos publicadas pela mídia local mostraram o que parecia ser uma estrutura de concreto e tijolos, com partes do telhado caídas quase no chão. Imagens de câmeras de segurança a cerca de um quarteirão de distância mostraram que o incomum telhado de duas águas simplesmente desabou.

As paredes não pareciam ter sido destruídas, nem havia qualquer indicação de explosão, ou qualquer coisa além de uma simples falha estrutural.

O telhado parecia ser feito de concreto vazado relativamente fino, e fotos distribuídas pelas autoridades estaduais mostravam a laje do telhado apoiada no topo dos bancos em algumas partes da igreja. Isso deixou aberta a possibilidade de haver espaços aéreos para quaisquer sobreviventes.

“Neste momento, o trabalho necessário está sendo realizado para extrair as pessoas que ainda estão sob o rublo”, disse Alvarez numa mensagem gravada. “Hoje estamos vivendo um momento muito difícil”.

Um vídeo distribuído pela Defesa Civil do Estado mostrou as bordas externas do telhado sustentadas por pequenos blocos de madeira.

Também mostrou esforços iniciais para retirar partes do telhado desabado mais perto do solo, no centro da igreja, com um guindaste. Mas o escritório disse que os esforços para levantar seções do telhado foram abandonados devido ao perigo de que um pedaço da laje, agora em ruínas, pudesse cair e colocar em risco quaisquer sobreviventes.

O vídeo descreveu como as autoridades voltaram aos esforços de resgate manuais, aparentemente enviando equipes de resgate sob a laje com suportes de madeira ou macacos hidráulicos para alcançar as pessoas presas embaixo dela. Cães especialmente treinados também foram enviados aos escombros para detectar sobreviventes.

O escritório de defesa civil disse que os cães inicialmente não pareciam detectar sinais de sobreviventes, então foi implementado um método mais antigo que havia sido usado em terremotos anteriores: enviar equipes de resgate para os escombros para gritar e ouvir sinais de qualquer resposta.

Os colapsos de edifícios são comuns no México durante os terremotos, mas o Serviço Sismológico Nacional não relatou nenhuma atividade sísmica forte o suficiente para causar tais danos no momento do colapso. Nem houve qualquer indicação imediata de uma explosão.

Ciudad Madero fica a cerca de 500 quilômetros ao sul de Brownsville, Texas. Tamaulipas é conhecida pela violência dos cartéis de drogas, mas Ciudad Madero fica na parte sul do estado, perto do estado vizinho de Veracruz, e foi menos afetada pela violência.