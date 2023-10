Verdade ou Mentira que Alexandre de Moraes foi agredido a socos? Veja história real

Está circulando em grupos de whatsapp e redes sociais um vídeo onde supostamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes, se envolve em uma confusão e agredido fisicamente por uma outra pessoa. Será verdade ou mentira que Alexandre de Moraes foi agredido? Vamos conferir?

Veja o vídeo na íntegra:

NÃO, ALEXANDRE DE MORAES NÃO SE ENVOLVEU EM BRIGA E TAMBÉM NÃO FOI AGREDIDO

O vídeo revela um conflito entre um profissional de segurança de um condomínio e um entregador de moto em São Paulo, registrado na noite de 6 de outubro. A figura calva destacada nas filmagens não é identificada como Alexandre de Moraes. A informação foi ratificada tanto pelo comunicado do STF enviado ao veículo Lupa quanto por uma comunicação direta com o condomínio The Place, onde a confusão aconteceu. Ademais, não há registros desse incidente na mídia, sugerindo que as alegações surgiram devido à semelhança entre um dos indivíduos no vídeo e o ministro.

Em um sinal visível no vídeo compartilhado nas redes, são mencionadas palavras como “Mooca” e números como “3399”. Utilizando essas pistas e uma pesquisa no Google Street View, foi verificado que o local das filmagens é em frente ao condomínio The Place, localizado na avenida Paes de Barros, na Mooca, região leste de São Paulo.

Quando contatada, a gestão do condomínio autenticou o episódio no referido dia e local. Aparentemente, um entregador estacionou sua motocicleta de forma inadequada, sendo abordado pelo segurança calvo para relocalizar o veículo. A recusa em obedecer desencadeou o conflito. As imagens, inicialmente disseminadas entre grupos de motociclistas, mais tarde foram distribuídas com informações imprecisas.