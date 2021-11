Verdade ou Mentira que vazou áudio dos pilotos do acidente de Marília Mendonça?

O país inteiro se comoveu com o acidente áereo, acontecido neste último dia 05, que vitimou faltalmente a cantora Marília Mendonça e mais cinco pessoas, em Caratinga, Minas Gerais.

Após o trágico ocorrido, muitas pessoas quiseram se aproveitar da situação para divulgar fotos, vídeos e até supostos áudios de conversação dos pilotos na hora da queda.

Mas é verdade ou mentira que existe um áudio circulando na internet mostrando os últimos segundos de conversa entre os pilotos?

Veja parte da conversação:

– Desci do ônibus, lá no Parque das Cataratas

– Na verdade ficou isso aqui ó

– Lá é cheio de bicho, aqueles não sei se é Quati, aí os Quatis arrancaram da mão dela e destruíram….

Isso é fake, ou seja, notícia falsa. Na verdade isso se trata de um outro acidente, ocorrido há nove anos no Brasil. Esse áudio é atribuída à caixa preta da aeronave que fazia o voo 1907 da Gol e que colidiu sobre o estado do Mato Grosso em setembro de 2006, deixando 154 vítimas.

Vale salientar também que a aeronave onde levava a cantora não possui obrigatoriedade de caixa preta, e a mesma não tinha.

Há exatos 15 anos, o Boeing da Gol que fazia o voo 1907 de Manaus até o Rio de Janeiro chocou-se com o jato Legacy ocasionando a morte de 154 pessoas. O avião caiu a 30 km de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, na terra indígena Capoto-Jarinã, e ninguém a bordo sobreviveu. O jato com sete passageiros conseguiu pousar na Serra do Cachimbo, no Pará. À época, foi a maior tragédia da aviação brasileira até então. Leia mais sobre.

CONCLUSÃO

Não é verdade, esse áudio é de um outro acidente ocorrido no Brasil há nove anos.