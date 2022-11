Verdade ou Mentira que Lula teve 100% dos votos em seção 158 de Confresa, no Mato Grosso?

Circula nas redes sociais, um vídeo de uma pessoa, não identificada, onde afirma que o candidato a presidente, Lula da Silva, obteve totalidade dos votos válidos em uma seção eleitoral na cidade de Confresa, localizada no estado do Mato Grosso. Será verdade isso?

Pesquisamos utilizando o próprio app disponibilizado pelo TSE, que confere votos dados nas eleições e verificamos que sim, é verdade que na seção 158 Luiz Inácio Lula da Silva teve 383 votos, contra 0 de Bolsonaro e apenas 1 voto nulo.

MAS É VERDADE QUE HOUVE FRAUDE?

Não, não há qualquer confirmação de fraude eleitoral por um candidato receber a totalidade dos votos. Mas o que explica Lula ter tantos votos assim, principalmente em um estado que é forte no agronegócio?

Procuramos mais explicações sobre isso, e obtivemos a informação que essa referida seção fica localizada em uma aldeia indígena no estado matogrossense. Vale salientar que vários embates com povos indígenas, no governo atual, pode ter colaborado por essa rejeição do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Declarações com em 2018, onde Jair Bolsonaro prometeu que não cederia “um centímetro a mais” de terras aos povos indígenas. Também se mostrou favorável à exploração mineral e agrícola nestes territórios, supostamente reservados às atividades tradicionais dos indígenas.

Ainda falando sobre a votação, 401 eleitorores estavam aptos nessa seção, dentre eles 384 compareceram, 17 faltaram, 383 votaram em Lula e 1 votou nulo.

CONCLUSÃO

Sim, Lula teve totalidade de votos nesta seção, PORÉM NÃO CONFIGURA UMA FRAUDE ELEITORAL. Mesmo sendo impressionante a votação, não há nada de errado em um candidato ter a totalidade de votos em uma seção. Neste caso específico, a seção em questão estava localizada em uma aldeia indígena.