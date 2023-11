Adele pode ter confirmado que ela é realmente casada

Adele aparentemente confirmou seu estado civil, revelando que ela se casou com seu namorado há dois anos, Rico Paulo.

Diz-se que a jovem de 35 anos, 16 vezes vencedora do Grammy, compartilhou a alegre notícia com sua amiga Alan Carrshow de comédia em Los Angeles no sábado.

De acordo com membros da audiência que relataram o momento na conta de fofocas de celebridades do Instagram Deuxmoi, Adele respondeu com entusiasmo quando Carr perguntou se alguém havia se casado recentemente.

“Eu estava em Alan Carrshow de comédia em Los Angeles hoje à noite, e Adele estava na plateia. Alan perguntou à multidão se alguém se casou recentemente e Adele gritou ‘eu fiz’, foram as palavras de um fã presente no show.

“Quando ele perguntou se alguém se casou recentemente, ela gritou ‘sim’. Super fofo e super fofo, mas mergulhado logo antes de terminar”, foram os pensamentos de outro.

O público também notou Adelea presença despreocupada de, com uma pessoa mencionando que ela importunou Carr e que eles são melhores amigos.

Um usuário do Twitter confirmou ainda a notícia, compartilhando uma captura de tela de mensagens de sua namorada que compareceu ao show.

“Ela estava em um show de comédia em Los Angeles e ele perguntou se alguém se casou recentemente e ela disse ‘sim’”, lembrou a pessoa.

Alguém mais sabia do casamento?

Adele já havia se referido Rico Paulo como seu “marido” durante seu show de residência em Las Vegas em setembro. Em uma troca humorística com um membro da audiência depois que eles a pediram em casamento, ela deixou escapar o segredo.

“Você não pode se casar comigo. Sou hétero, meu amor, e meu marido está aqui esta noite”, ela brincou.

O acidente com o guarda-roupa de Adele durante seu show

Os fãs rapidamente perceberam esse comentário improvisado do “marido” quando um vídeo da interação apareceu no TikTok. Adele e Paulo divulgaram seu relacionamento a público em julho de 2021 e foram fotografados na quadra de um jogo de basquete da NBA.

O romance do casal rapidamente se tornou de conhecimento público, com uma fonte confirmando que eles estavam “100%” namorando. Adele elogiado Paulo em uma entrevista à Rolling Stone, descrevendo-o como “incrível” e “de coração aberto”, enfatizando que o relacionamento deles foi o “mais fácil” que ela já havia experimentado.