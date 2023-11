Adorável tempo para a família de Patrick Mahomes: como ele passou a semana de despedida do Chiefs enquanto Travis Kelce estava na Argentina com Taylor Swift

Tele Chefes de Kansas City duas estrelas ofensivas passaram seus tchau semanas muito diferentemente.

Final apertado Travis Kelce fez uma rápida escapadela romântica para Buenos Aires, Argentinaonde produziu vários momentos virais durante seu fim de semana turbulento no Turnê Eras com sua namorada famosa Taylor Swift.

Patrick Mahomes aproveita a semana de despedida em família com a filha SterlingParker Johnson

Enquanto isso, o zagueiro Patrick Mahomes passou sua semana de folga em um ambiente mais fundamentado, aproveitando o tempo em família com sua esposa, Brittany Mahomese crianças, Sterling e Bronze.

Patrick Mahomes passa tempo com a família no campo de golfe

Brittany postou vários Histórias do Instagram de Patrick tocando golfe no buraco par três no quintal de sua casa incrível mansão em Kansas City, ensinando sua filha Sterling a balançar o taco e caminhando de mãos dadas com ela até o gramado. Ele também levou Bronze e seus cães, Aço e Pratano curso.

“Meu coração”, Brittany legendou um dos vídeos, com um emoji de olhos marejados.

A equipe do Mahomes também se divertiu muito durante o raro domingo de outono sem futebol. Em um vídeo adorável, Sterling deu água a Silver com uma mangueira. Acontece que o pequeno Bronze também adora água, espirrando na pia em outro vídeo postado por Mahomes.

Controvérsia da semana de despedida de Mahomes envolvendo Brittany e Taylor Swift

O domingo repleto de diversão nos links não foi o único evento notável do Mahomes durante o adeus da Semana 10 do Chiefs. No início da semana, Patrick e Brittany causaram um rebuliço com sua nova sessão de fotos de família para DESCARTESa empresa de roupas fundada por Kim Kardashiancujo relacionamento contencioso com Taylor Swift fez Swifties sinto como se Brittany tivesse se voltado contra seu novo amigo, Taylor.

O lindo anúncio da família de Patrick e Brittany Mahomes irrita os fãs de Taylor SwiftParker Johnson

Além disso, o drama também surgiu em um Dallas Mavericks jogo que Patrick e Brittany foram, pois foram capturados pela câmera trocando um olhar gelado.

Embora Kelce e Mahomes tenham passado semanas de folga com seus entes queridos, não há dúvida de que eles estão ansiosos para voltar aos negócios no campo de futebol e fora dos holofotes fora do campo, com uma semana para se preparar para o confronto massivo do Chiefs com os Eagles no Monday Night Football.