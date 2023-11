Blog ao vivo do UFC 295: Jessica Andrade x Mackenzie Dern

Este é o blog ao vivo do UFC 295 de Jéssica Andrade x Mackenzie Dern, luta peso palha no sábado, em Nova York.

Ex-campeã peso palha, Adrade teve um 2023 difícil. Depois de começar o ano forte com uma atuação dominante contra Lauren Murphy em janeiro, Andrade perdeu três consecutivas, todas por paralisação, já que repetidamente enfrentou alguns dos melhores pesando 115 e 125 libras. Andrade espera se recuperar dessas derrotas com um retorno à boa forma que a coloque de volta na luta pelo peso palha.

Multicampeão mundial de jiu-jitsu, a carreira de Dern no MMA tem sido um pouco decepcionante. Com 8-3 desde que ingressou no UFC, a luta agarrada de Dern continuou a impressionar, mas ela tem lutado contra adversários que conseguem evitar cair no chão com ela. Uma nova situação de treinamento e uma recente vitória na Luta da Noite sobre Angela Hill fizeram Dern tentar superar essas críticas e conquistar uma disputa legítima pelo título.

Confira abaixo o blog ao vivo da luta peso palha do UFC 295.