Cartões movimentam BILHÕES de reais no Brasil; Veja quanto

De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) as transações com cartão no Brasil continuam crescendo. Durante o terceiro trimestre de 2023, as transações com cartões no Brasil movimentaram um total de R$ 939 bilhões, marcando um aumento significativo de 9,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Além do aumento no valor transacionado, o número de pagamentos realizados com cartões também apresentou um notável crescimento. O terceiro trimestre viu um aumento de 12,9% no número total de transações, totalizando 10,7 bilhões de transações no período.

Esse aumento no volume de transações demonstra que os consumidores brasileiros estão cada vez mais adotando os métodos de pagamento eletrônicos, abandonando gradualmente os métodos de pagamento tradicionais. Essa transição reflete a busca por conveniência, agilidade e segurança nas transações financeiras do dia a dia.

Pagamentos por meio do cartão de crédito e débito

O destaque principal no desempenho dos cartões veio do crédito, que liderou o cenário com um montante de R$ 608 bilhões em transações no terceiro trimestre. Isso representa um crescimento de 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Um total de 4,5 bilhões de transações foram realizadas com cartões de crédito, registrando um aumento de 11,3%.

Já o cartão de débito se manteve estável durante o terceiro trimestre de 2023, de acordo com dados recentemente divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Nesse período, as transações com cartão de débito no Brasil totalizaram R$ 249 bilhões, marcando uma variação mínima de 0,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os dados mostram a coexistência de diferentes preferências de pagamento no Brasil, onde o cartão de crédito se mantém como a escolha dominante para transações de maior valor, enquanto o cartão de débito permanece popular para pagamentos diários. Essa variedade de opções oferece aos consumidores brasileiros a flexibilidade de escolher o método de pagamento que melhor atenda às suas necessidades.

Cartões pré-pagos ganham força



O mercado de cartões no Brasil continua a se reinventar, com os cartões pré-pagos emergindo como um destaque significativo no terceiro trimestre de 2023. Dados divulgados pela Abecs revelaram um notável crescimento nas transações e valores movimentados nessa modalidade de pagamento.

No terceiro trimestre, o valor total transacionado com cartões pré-pagos atingiu a marca de R$ 82 bilhões, representando um crescimento de 31%. Esse aumento reflete a crescente aceitação e popularidade dos cartões pré-pagos entre os consumidores brasileiros.

Segundo a Abecs, a frequência de pagamentos com cartões se destaca, com uma média de 119 milhões de transações por dia. O cartão de crédito lidera o tíquete-médio, com um valor médio de R$ 133,66 por transação, enquanto no débito, o valor médio transacionado é de R$ 60,70. Nos cartões pré-pagos, o tíquete-médio é de R$ 39,47, demonstrando a sua versatilidade para uma ampla gama de transações.

Em suma, o cenário das transações com cartões no Brasil, como evidenciado pelos dados recentes da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), continua a evoluir de maneira dinâmica. A coexistência de diferentes preferências de pagamento no Brasil é notável, com o cartão de crédito sendo a escolha principal para transações de maior valor.