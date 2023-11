Charles Barkley ataca Shaq por causa da lista do homem careca mais sexy

Tele quarteto de Ernie Johnson, Kenny Smith, Shaquille O’Neal e Charles Barkleyos rostos queridos de Inside the NBA, tornaram-se uma potência da comédia.

Em um episódio recente, as brincadeiras fluíram livremente enquanto a tripulação comemorava alegremente Shaqa última homenagem.

Antes da denúncia, Smith estendeu os parabéns a Shaq por garantir um lugar na estimada lista dos “10 homens carecas mais sexy do mundo”, uma revelação cortesia da GQ South Africa.

Em meio a risadas, Barkleyacusado provocativamente Shaq de recorrer ao suborno para garantir o seu lugar na lista.

“Queremos parabenizar Shaquille O’Neal. Ele foi eleito um dos 10 homens carecas mais sexy do mundo pela GQ South Africa”, declarou.

O’Nealaproveitando o momento, tirou dramaticamente os óculos e fez uma pose para a câmera, provocando mais risadas da equipe.

Dada a sua conhecida rivalidade amigável no programa Barkley então continuou com suas brincadeiras brincalhonas.

“Não foi a América, foi a GQ da África do Sul. Olhe para eles, Vin Diesel, Jason Stathamquanto você pagou para entrar nesta lista?”

Shaq, sem perder o ritmo, respondeu com um sorriso.

“Você está bravo porque não está na lista” Shaq exclamou.

Como Charles Barkley respondeu?

Barkleyconhecido por seu desabafo humorístico ao cobrir a NBA, foi rápido em responder e voltou a criticar os critérios da premiação.

“Cara, sou um dos dez homens mais sexy da América, não da África do Sul.”

Shaquille O’Neal coloca Charles Barkley em uma chave de braço ao vivo na TV

De acordo com um estudo recente baseado em pesquisas no Google, Shaq garantiu o nono lugar entre os homens carecas mais sexy do mundo, atrás de números como Príncipe William, Jason Statham, Dwayne ‘The Rock’ Johnson e Michael Jordan.

Ao longo do programa da noite, a turma da TNT exibiu suas proezas cômicas, lembrando aos espectadores por que proteger a camaradagem deste quarteto dinâmico é de extrema importância para o charme do programa.