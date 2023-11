Chicago Bears antecipa o retorno do quarterback Justin Fields contra o Lions

Tele Ursos de Chicago estão se preparando para o próximo confronto contra o Leões de Detroit, e o burburinho é sobre o quarterback Justin Campos’ tão esperado retorno ao campo. Camposque foi afastado dos gramados devido a uma lesão no polegar direito, agora está pronto para retornar neste domingo, trazendo uma onda de otimismo ao acampamento dos Bears.

Após um intenso período de recuperação, Campos tem participado ativamente dos treinos, marcando seu terceiro dia consecutivo de participação plena sem quaisquer limitações de lesões. Esta progressão positiva é um alívio para a equipe e para os torcedores, que aguardavam ansiosamente seu retorno à ação.

Enquanto o Ursos‘o ataque se prepara com Campos no comando, há outras preocupações na escalação do time. O linebacker Noah Sewell, que lutava com um problema no joelho, não pôde participar do treino de sexta-feira e foi oficialmente descartado para o jogo do fim de semana. Esta ausência poderá impactar a Ursos‘estratégias defensivas contra o Leões.

Os Bears ainda têm muitos ferimentos

Além disso, o Ursos‘relatório de lesões lista vários jogadores importantes com status incerto. Zagueiro Tremaine Edmunds e correndo de volta D’Onta Foreman estão lutando com lesões no joelho e tornozelo, respectivamente. A sua participação no próximo jogo é considerada questionável, deixando uma sombra de incerteza sobre a composição da equipa. Zagueiro Jack Sanborntambém listado como questionável, está lidando com uma combinação de lesão no tornozelo e doença, complicando ainda mais a preparação da equipe.

Enquanto o Ursos de Chicago prepare-se para enfrentar o Detroit Lions, todos os olhos estão voltados Justin Campos, cujo retorno é visto como um impulso significativo para a equipe. No entanto, o estado de saúde flutuante de outros jogadores coloca desafios que o Ursos precisará navegar para garantir uma vitória.