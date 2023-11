Coloque estas plantas no banheiro e acabe com o mau cheiro

Você sabia que é possível colocar certas plantas no banheiro e acabar com o mau cheiro? Isso mesmo! Uma solução natural pode resolver esse problema, digamos, constrangedor!

E nós sabemos que esse cômodo, muitas vezes, é um espaço desafiador quando se trata de manter um aroma agradável. A saber, o mau cheiro pode ser resultado da umidade, acúmulo de bactérias e falta de ventilação adequada.

Enquanto muitas pessoas recorrem a produtos químicos agressivos para mascarar o odor, uma abordagem mais natural e eficaz envolve a incorporação de plantas específicas no ambiente.

Sendo assim, hoje falaremos sobre algumas plantas que não apenas adicionam um toque de verde ao banheiro, mas também ajudam a purificar o ar e eliminar o mau cheiro de forma orgânica.

1. Jiboia: ao colocar essa planta no banheiro o mau cheiro acabará

A jiboia, também conhecida como poeira de ouro, não é apenas uma planta ornamental, mas também uma excelente purificadora do ar. Afinal, esta planta é resistente e prospera em ambientes com pouca luz, tornando-a ideal para o banheiro.

Além de sua capacidade de remover toxinas do ar, a jiboia é eficaz na eliminação de odores desagradáveis, criando um ambiente mais fresco e agradável.

2. Lírio da Paz



O lírio da paz é conhecido por sua elegância e beleza, mas também é uma potência quando se trata de melhorar a qualidade do ar.

Sendo assim, essa planta é especialmente eficaz na remoção de compostos orgânicos voláteis (COVs), que podem contribuir para o mau cheiro.

Colocar um lírio da paz no banheiro não apenas adiciona um toque de serenidade ao ambiente, mas também ajuda a neutralizar odores indesejados.

3. Babosa: acabar com o mau cheiro do banheiro é um de seus benefícios

A aloe vera, conhecida por suas propriedades medicinais, também pode ser uma aliada na luta contra o mau cheiro no banheiro.

Além de suas propriedades calmantes para a pele, a aloe vera atua como um purificador de ar natural.

Dessa forma, coloque uma planta de aloe vera perto da janela do banheiro para aproveitar seus benefícios tanto para o aroma quanto para a saúde.

4. Hortelã

A hortelã não é apenas uma adição refrescante às receitas culinárias; também pode ser uma solução natural para combater o mau cheiro no banheiro.

Afinal, as folhas de hortelã liberam um aroma fresco e revigorante, tornando-a uma escolha ideal para ambientes fechados, fazendo dela uma perfeita adição para a lista de boas plantas no banheiro.

Além disso, a hortelã tem propriedades antibacterianas, contribuindo para a limpeza do ar.

5. Lavanda: acabe com o mau cheiro no banheiro e deixe-o perfumado

A lavanda é conhecida por seu aroma relaxante e propriedades de aromaterapia. Além de criar uma atmosfera tranquila no banheiro, a lavanda também possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, auxiliando na purificação do ar.

Sendo assim, coloque vasos de lavanda no banheiro ou utilize óleos essenciais de lavanda para desfrutar de seus benefícios calmantes e refrescantes.

6. Espada-de-São-Jorge

A espada-de-São-Jorge possui a incrível capacidade de absorver gases como o CO? e o metano e liberar oxigênio puro para o ambiente. Além disso, ela se dá super bem em ambientes fechados e precisa de muito pouco cuidado para se manter bonita e saudável.

Portanto, essa é uma das melhores opções para quem quer colocar plantas no banheiro e acabar com o mau cheiro.

Dicas extras para manter o banheiro fresco

Ventilação adequada: Certifique-se de que o banheiro esteja bem ventilado. Para isso, abra janelas ou use um ventilador para permitir a circulação de ar.

Limpeza regular: Mantenha o banheiro limpo, pois o acúmulo de sujeira e umidade pode contribuir para o mau cheiro. Limpe regularmente superfícies e troque toalhas de banho.

Evite produtos químicos agressivos: Evite o uso excessivo de produtos químicos agressivos, por poderem contribuir para a poluição do ar interno. Opte por soluções naturais sempre que possível.

Troque a água dos vasos: Se você optar por plantas que ficam em vasos com água, troque a água regularmente para evitar o acúmulo de bactérias.

Portanto, agora você já viu que colocar plantas específicas no banheiro pode transformar o ambiente, proporcionando não apenas um toque de natureza, mas também eliminando o mau cheiro de maneira eficaz e natural.

Ao escolher as espécies certas, você não só investe na estética do espaço, mas também na qualidade do ar. E se você gostou de saber dessas dicas de como colocar plantas no banheiro e acabar com o mau cheiro, comente aqui e nos conte qual das sugestões você irá usar!