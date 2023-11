Concurso da Polícia Civil anuncia DATA para liberação do EDITAL com 445 vagas

Mais um concurso da Polícia Civil será liberado nos próximos dias. A data já foi divulgada. Portanto, os candidatos precisam se atentar e não perder o prazo.

Concurso da Polícia Civil

Como foi o último edital

O concurso de 2016 foi uma oportunidade significativa para aqueles que aspiravam a uma carreira na área de segurança pública em Pernambuco.

Os aprovados tiveram que demonstrar seu conhecimento e habilidades em várias etapas rigorosas, que incluíram avaliações teóricas, provas práticas, avaliações de aptidão física, testes psicológicos, exames médicos e verificações de antecedentes.

O cargo de delegado, em particular, exigia que os candidatos tivessem pelo menos três anos de prática jurídica, juntamente com os requisitos educacionais e profissionais.

O concurso da Polícia Civil visava selecionar os melhores candidatos para desempenhar funções importantes na aplicação da lei e investigação criminal em Pernambuco.



A realização de um novo concurso PC PE com 445 vagas em 2024 representa uma nova oportunidade para aqueles que buscam uma carreira no campo da segurança pública no estado.

Com a banca já definida como o Cebraspe e a previsão da publicação do edital em dezembro, os candidatos interessados devem estar atentos e preparados para enfrentar um processo seletivo desafiador.

A Polícia Civil de Pernambuco desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem e da segurança, e as vagas oferecidas representam uma oportunidade valiosa para contribuir com a sociedade e fazer parte dessa importante instituição.

Função dos cargos do concurso da Polícia Civil

Veja a função de cada um dos cargos:

Delegado de Polícia: O delegado é o principal responsável por conduzir investigações e inquéritos policiais. Liderando uma equipe de investigadores, ele toma decisões cruciais sobre o andamento dos casos, incluindo a elaboração de relatórios, condução de interrogatórios e depoimentos, coordenação de perícias e operações policiais, prisão de suspeitos e representação legal da polícia em ações judiciais. Além disso, o delegado é encarregado de tomar medidas legais, como lavrar flagrantes, e garantir a ordem e a segurança pública em sua área de atuação.

Agente de Polícia: Os agentes de polícia desempenham um papel vital na execução de tarefas investigativas e no apoio às atividades do delegado. Atuando diretamente no campo, coletam evidências, realizam prisões em flagrante, conduzem interrogatórios e depoimentos, fazem buscas e apreensões, prestam apoio operacional nas investigações, realizam patrulhas preventivas, cumprem mandados de prisão e outras ordens, além de auxiliar em operações de combate ao crime.

Investigador de Polícia: Os investigadores concentram-se na coleta de informações e provas que auxiliam na elucidação de casos criminais. São profissionais de campo que desempenham um papel fundamental na investigação. Suas atividades incluem coletar evidências, investigar cenas de crimes, interrogar testemunhas e suspeitos, realizar vigilâncias, montar dossiês e relatórios de investigação, fazer análises de provas, prender suspeitos quando necessário e colaborar com o delegado na condução dos casos.

Cada um desses cargos desempenha um papel específico na Polícia Civil, contribuindo para a resolução de crimes e a manutenção da ordem pública. Eles trabalham em conjunto, sob a liderança do delegado, para cumprir a missão de investigar, prevenir e combater a criminalidade.