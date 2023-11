Cyber ​​Monday 2023: Quais lojas online oferecem as melhores ofertas?

Segunda-feira cibernética de 2023 está programado para acontecer em 27 de novembro, logo após a Black Friday em 24 de novembro. Para aqueles que buscam negócios de tecnologia, ambas as datas são significativas, e os descontos antecipados geralmente começam em meados de outubro, conforme relatado pela previsão de compras da Adobe para 2023.

Esses descontos começam com uma média de 5 a 8 por cento de desconto, aprofundando-se gradualmente para 12 a 20 por cento de desconto por volta de 1º de novembro e reduzindo ainda mais para 35 por cento de desconto na semana anterior à Black Friday.

Ao contrário da crença de que as ofertas da Cyber ​​Monday podem superar as da Black Friday, ambos os eventos geralmente apresentam ofertas de qualidade semelhante em diversas categorias.

Embora alguns tentem distinguir os dois eventos, com a Black Friday frequentemente associada a itens caros para uso pessoal e a Cyber ​​​​Monday tendo uma vibração mais voltada para presentes, a qualidade geral do negócio é comparável.

É aconselhável comprar com antecedência, especialmente para itens muito procurados, já que as ofertas da Cyber ​​​​Monday geralmente continuam a partir da Black Friday e os produtos populares podem se esgotar rapidamente. Nos últimos anos, os itens, TVs, laptops e consoles da Apple tiveram alta demanda, resultando em vendas esgotadas antes da Cyber ​​​​Monday.

Quais lojas online têm as melhores ofertas?

Embora não seja comum que os negócios se esgotem rapidamente, houve casos de melhores negócios em laptops, produtos Apple e consoles que se esgotaram em poucas horas.

Grandes varejistas como Amazon, Best Buy e Walmart geralmente oferecem extensas vendas na Cyber ​​​​Monday, apresentando uma ampla variedade de itens com desconto. No entanto, outros retalhistas não tecnológicos, incluindo Kohl’s, Macy’s e Staples, também realizam vendas significativas, abrangendo diversos produtos, desde mobiliário de escritório a vestuário.

Varejistas especializados como B&H Photo, Samsung e DJI são valiosos para necessidades específicas. Amazon, Best Buy e Walmart são recomendados para verificar as ofertas de tecnologia mais interessantes, considerando seu grande volume de vendas e reduções substanciais de preços.

Ao contrário da percepção de que a Cyber ​​Monday pode ser tarde demais para bons negócios, é, na verdade, uma excelente oportunidade com potencial para mais negócios e de melhor qualidade em comparação com a Black Friday.