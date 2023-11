GRANDE comunicado sobre o PIX acaba de ser divulgado; Confira o que vai acontecer

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estabeleceu um novo prazo para que as instituições de pagamento que atuam no mercado de pagamento de frete cumpram as novas exigências. Além dos serviços oferecidos no âmbito do próprio arranjo de pagamento, as instituições agora são obrigadas a autorizar pagamentos via Pix.

Em decisão em relação ao Pix, tomada durante a 969ª Reunião de Diretoria, a ANTT deliberou pela reabertura do prazo destinado à comprovação do art. 25-B da Resolução nº 5.862, de 2019. Esta resolução trata da regulamentação do cadastro da Operação de Transporte, necessário para a geração do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) destinado aos Transportadores Autônomos de Cargas e seus equiparados.

Com essa decisão, a ANTT busca aprimorar e modernizar o processo de pagamento de frete, garantindo maior eficiência e agilidade nas transações financeiras relacionadas ao transporte terrestre de cargas. Os Transportadores Autônomos de Cargas e demais interessados devem ficar atentos aos novos prazos e às obrigações estabelecidas, visando o pleno cumprimento das normativas vigentes.

Vale informar que o novo prazo vai até dia 15 de março de 2024. Essas medidas representam um passo significativo na busca por uma maior integração e segurança no setor de transporte de cargas, alinhando-se às diretrizes estabelecidas pelas autoridades reguladoras.

Empresas devem aderir ao Pix

Como já dito anteriormente, a ANTT decidiu ampliar o prazo para que as instituições de pagamento que atuam no mercado de pagamento de frete possam aderir ao PIX. A extensão do prazo pode ter sido motivada por diversos fatores, incluindo a necessidade de adaptação das instituições envolvidas e a busca por uma transição mais suave para a implementação das novas exigências.

A implementação do PIX pode trazer diversas vantagens para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e para o setor de transporte como um todo. Isso porque o PIX permite transações financeiras instantâneas, ou seja, os pagamentos podem ser processados de forma rápida e eficiente. Isso reduz o tempo de espera para a confirmação dos pagamentos, otimizando os processos operacionais.

Além disso, o PIX está disponível 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados. Essa disponibilidade pode ser particularmente útil para operações que não seguem um horário comercial tradicional, oferecendo flexibilidade nos processos de pagamento.

Ao obrigar as instituições a autorizarem pagamentos com PIX, a ANTT reconhece as vantagens dessa modalidade, destacando sua capacidade de proporcionar transações instantâneas. As empresas e Transportadores Autônomos de Cargas, impactados por essas mudanças, devem estar atentos aos novos prazos e obrigações estabelecidas.



Agência Nacional de Transportes Terrestres

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é uma autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Sua função principal é regular e fiscalizar as atividades de transporte terrestre no país, abrangendo o transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário (quando relacionado à navegação interior).

A ANTT atua na formulação de políticas para o setor, estabelecendo normas e padrões, além de fiscalizar o cumprimento das regulamentações por parte das empresas e profissionais envolvidos no transporte terrestre. Em suma, a ANTT desempenha um papel fundamental na organização e supervisão das atividades de transporte terrestre no Brasil.

A ANTT, enquanto órgão regulador, reforça seu compromisso em promover um ambiente mais eficiente no transporte terrestre de cargas no Brasil. Sendo assim, é importante que os cidadãos fiquem atentos a novas regulamentações propostas pela agência, como a autorização dos pagamentos via Pix.