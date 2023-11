‘Isso é uma merda’: profissionais reagem ao erro do árbitro Trey Odgen x Nikolas Motta no UFC Vegas 82

O árbitro Mike Beltran causou polêmica no UFC Vegas 82.

Na luta preliminar do peso leve entre Trey Ogden e Nikolas Motta – luta que Ogden dominou o tempo todo – Ogden acertou um estrangulamento com triângulo de braço no terceiro round. Beltran gritou para Motta avisar que estava bem, mas reagir a isso provavelmente faria com que o estrangulamento ficasse mais apertado, então Beltran checou o braço de Motta que estava claramente ativo e defensivo antes de interromper abruptamente a luta, deixando Motta furioso.

A polêmica não parou por aí, pois apesar do domínio de Ogden, a luta foi declarada no contest, deixando a comunidade do MMA e os lutadores do UFC coçando a cabeça. Dominick Cruz disparou tiros verbais contra Beltran na transmissão – e até mesmo nas redes sociais após o fato – pela clara paralisação.

Confira como outros lutadores do UFC reagiram à polêmica durante as preliminares do UFC Vegas 82.

Posição difícil aí. Ref pedindo para mostrar algo a ele. O problema disso é mostrar a ele que algo pode ser o erro de uma fração de segundo que piora o estrangulamento. Não mostrar a ele qualquer tipo de movimento ou sinal leva a isso -Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 18 de novembro de 2023

Eu sei que o árbitro tem que proteger os lutadores, mas uma paralisação feia no terceiro significa que você lutou 3 rounds pela metade do seu dinheiro -Terrance McKinney (@twrecks155) 18 de novembro de 2023

Aquele triângulo de braço no motta não estava totalmente inserido. Difícil para os lutadores -Dominick Cruz (@DominickCruz) 18 de novembro de 2023

Uau! Isso está fodido! #UFCVegas82

Não ganhou dinheiro, e ele não conseguiu a vitória, e não pode receber um bônus….WTF -Cody Durden (@Cody_Durden) 18 de novembro de 2023