Kroy Biermann deve desistir de seu Rolls-Royce no caso BMW Repo

De acordo com novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, o ex-jogador da NFL teve uma sentença à revelia proferida contra ele por causa do carro de luxo … que ele alugava desde 2020. BMW alegou que recentemente fantasiou-os em pagamentos … e entrou com uma ação judicial para que pudesse retomar o doce passeio.

Na ordem do juiz, KB é instruído a entregar o veículo às autoridades do condado de Fulton, onde mora, para que a BMW possa recuperá-lo.

Lembre-se, a BMW alegou que Kroy havia concordado com um contrato de aluguel de 3 anos com eles – de 2020 a 2023 – e pagaria US$ 5.297,64/mês… por um total de US$ 190 mil. No entanto, a empresa alegou que ele parou de pagar completamente – com eles dizendo que o último sinal de dinheiro chegou em setembro. 2022.