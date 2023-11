O Nubank, atualmente classificado como o quarto maior banco do Brasil, conquistou a popularidade no país graças às inúmeras vantagens proporcionadas aos seus clientes.

Programa “N Chances”: Nubank oferece grande oportunidade em sorteio

Neste mês, os correntistas do banco digital têm a oportunidade de participar de um sorteio especial, que distribuirá um total de R$ 28 mil em prêmios.

Sobre o programa “N Chances”

O concurso, conhecido como “N Chances”, foi lançado no final de outubro e opera de maneira simples. Sendo assim, a cada R$ 100 gastos no cartão de crédito do Nubank, os clientes recebem um bilhete, aumentando suas chances de ganhar.

Sorteio de R$ 28 mil

Neste sábado, o banco realizará o primeiro sorteio do programa, distribuindo R$ 28 mil entre 14 clientes, com prêmios individuais de R$ 2 mil cada. Além disso, os participantes também concorrerão a dois prêmios significativos de R$ 200 mil. Este último sorteio está agendado para o dia 26 de dezembro de 2023, marcando o encerramento da promoção.

Como participar dos sorteios Nubank

Para concorrer aos prêmios, é necessário possuir uma conta ativa no Nubank. No entanto, a abertura da conta pode ser facilmente realizada online, através do site ou do aplicativo do banco. A participação nos sorteios está disponível para os clientes que possuem o cartão de crédito do banco digital.



Passos para participação

Abertura de conta: acesse o site ou aplicativo do Nubank para abrir uma conta online.

Adesão ao programa: os clientes com cartão de crédito podem aderir à promoção na tela inicial do aplicativo, concordando com os termos apresentados.

Restrições e benefícios: a participação é exclusiva para clientes pessoa física, mas há a possibilidade de aumentar as chances de ganhar.

Realização de missões

Para acumular mais bilhetes, os clientes podem realizar missões, que incluem efetuar pagamentos via Nupay ou fazer compras com um valor mínimo por dias consecutivos. Além disso, a cada atividade concluída, o cliente recebe novos bilhetes, aumentando suas chances no sorteio.

Acompanhamento de chances

Conforme informações oficiais, o número total de chances de ganhar a premiação é exibido na tela inicial do aplicativo do banco, permitindo que os participantes estejam cientes de suas probabilidades. Certamente, o Nubank, sempre inovador em suas estratégias, oferece aos seus clientes uma oportunidade única de ganhar prêmios atraentes por meio do programa “N Chances”.

Com sorteios regulares e a possibilidade de acumular bilhetes de diversas formas, os participantes têm a chance de transformar suas experiências financeiras. Portanto, não perca a chance de concorrer e aumentar suas chances!

Cuidado com golpes que envolvem o Nubank

Muitos golpes envolvendo o Nubank se disfarçam de comunicações oficiais da instituição. Desse modo, e-mails fraudulentos, mensagens de texto ou telefonemas solicitando informações sensíveis são táticas comuns. Por isso, é fundamental reconhecer os sinais de comunicações suspeitas.

Comunicações oficiais

O Nubank comunica-se principalmente por meio de seu aplicativo e e-mails registrados no cadastro do cliente. Portanto, comunicados solicitando informações pessoais ou financeiras devem ser tratados com cautela. Desse modo, sempre verifique a autenticidade de mensagens antes de fornecer dados.

Atualizações de segurança

Além dos pontos citados, o Nubank implementa atualizações regulares em seus sistemas de segurança. Por isso, desconfie de mensagens que solicitam atualizações imediatas ou informações para “verificação de conta”. Pois o banco não solicita dados confidenciais por meio de links suspeitos.

Senhas e autenticação em dois fatores

De modo geral, mantenha suas senhas seguras e evite usar informações pessoais óbvias. Por isso, ative a autenticação em dois fatores para uma camada adicional de segurança. Uma vez que o Nubank oferece essas opções para proteger ainda mais as contas dos usuários. Por fim, em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contato diretamente com o Nubank por meio dos canais oficiais.