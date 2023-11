O dublê de ‘Pantera Negra’ era uma travessura ou travessura com a família antes do acidente fatal

O dublê de “Pantera Negra” que morreu em um acidente de carro na semana passada tinha acabado de encerrar uma noite de diversão no Halloween antes do acidente fatal… TMZ descobriu.

Taraja Ramsés‘mãe, Akilinos conta que seu filho estava no carro com outras seis pessoas naquela noite fatídica – incluindo sua ex-mulher, Selenae uma mistura de 5 filhos… a maioria dos quais ele teve com ela, e um recém-nascido que ele divide com seu atual parceiro, Adicionarque estava em casa.