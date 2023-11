Uma grande operação foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira em diversos locais, incluindo Piaçabuçu e outras cidades nos estados de Alagoas, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Sul. A ação, que contou com a participação de 130 agentes federais e quatro auditores da CGU, teve como alvo um esquema de desvios de fundos públicos e irregularidades no sistema financeiro. Entre as medidas executadas estão a execução de 33 mandados de busca e apreensão e três mandados de suspensão de função pública, bem como o sequestro de bens.

Esta ofensiva é um desdobramento da “Operação Palude”, iniciada para investigar desvios de mais de R$ 1 milhão destinados ao combate à Covid-19 em Pacatuba (SE). As investigações revelaram uma rede criminosa atuando por mais de dez anos em estados do Nordeste, estabelecendo conexões ilícitas com funcionários públicos para desviar recursos.

Os mandados de hoje foram expedidos pelas Justiças Federal e Estadual de Sergipe, Alagoas e Bahia, e alcançam cidades como Aracaju, Maceió e Alagoinhas. A operação foi segmentada em cinco frentes, cada uma com objetivos específicos, variando desde a identificação de bens para ressarcimento de danos até aprofundamento em investigações de fraudes em licitações e agiotagem.

Os suspeitos enfrentarão acusações de corrupção, peculato, fraudes em licitação, entre outros crimes financeiros e contra a administração pública. A operação marca um esforço significativo no combate à corrupção e na preservação dos recursos destinados ao bem-estar da população.

