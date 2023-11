Poderá Chicharito jogar ao lado de Cristiano Ronaldo ou Benzema?

RA aposentadoria como jogador de futebol profissional não é uma opção para Javier Hernandez, pelo menos não no futuro próximo.

Embora tenha assumido um novo desafio na Kings League Americas, Chicharito deixou claro que buscará se manter ativo, por isso tem diversas ofertas em cima da mesa.

“Estou avaliando projetos na MLS, na Europa, no México e também na Arábia Saudita”, revelou, conforme relatado por Fabrizio Romano.

“Voltarei mais forte, mais resistente e com vontade de continuar gostando do futebol. Meu joelho está ótimo.”

O gol imparável de Cristiano Ronaldo leva o Al-Nassr a uma grande vitóriaParker Johnson

Desta forma, o atacante de 35 anos buscará continuar jogando futebol, deixando claro que seu destino poderá ser o retorno dos Estados Unidos, da Liga MX, à Europa.

Caso contrário, ele poderia ir para uma liga mais exótica como aquela onde Cristiano Ronaldo e Karim Benzemacom quem dividiu camarim durante sua passagem pelo Real Madridestão jogando.

Carreira e clubes de Chicharito Hernandez

Deve ser lembrado que Chicharito declarou-se agente livre após não renovar seu contrato com o Galáxia de Los Angelescom quem disputou 82 partidas (71 como titular), marcou 39 gols e contribuiu com seis assistências em todas as competições durante quatro temporadas.

Infelizmente, no dia 7 de junho ele sofreu uma lesão grave contra Lago Salgado Real nas quartas de final do Lamar Hunt US Open, onde sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e teve que ser operado.