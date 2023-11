Por quanto tempo Tyler Herro ficará afastado devido à lesão contra o Grizzlies?

An lesão prematura forçará Tyler Herro pausar seu NBA temporada. O armador do Miami Heat torceu o tornozelo no primeiro quarto da vitória de seu time por 108 a 102 contra o Memphis Grizzlies na quarta-feira.

Em conferência de imprensa após o jogo no Fórum FedEx em Memphis, Tennessee, Herro explicou que ficará fora de ação por “algumas semanas” enquanto ele se recupera da lesão.

O Universidade de Kentucky o ex-aluno lembrou que podia sentir isso imediatamente quando se machucava. “Eu meio que sabia mentalmente. Ouvi algumas flexões e rachaduras no meu tornozelo. E eu pensei, ‘Sim, é isso'” ele explicou.

Ele admitiu que foi um pouco de azar, “mas vou continuar a trabalhar duro. Já passei por essa situação de lesão antes. Vou continuar trabalhando.”

O momento da lesão de Herro

Haviam só 57 segundos saiu no primeiro período do jogo contra o Grizzlies quando Tyler tentou um flutuador na pista. Infelizmente, ele caiu no pé de um oponente, torcendo o tornozelo direito.

herói caiu imediatamente e passou alguns segundos se debatendo de dor no chão. Depois de alguns momentos, o jogador conseguiu se levantar e sair do tribunalpulando com o pé bom.

“Apenas no impulso do momento. Um flutuador, um tiro que eu disparo várias vezes por jogo. É uma pena cair em pé”, lamentou o jogador depois do jogo.

Não foi o ano de Tyler Herro

Só este ano, o Aquecer jogador sofreu sete lesões. Antes do jogo de quarta-feira ele machucou a mão na série pós-temporada contra o Milwaukee Bucks Abril passado.

Este ano, ele também machucou o quadrícepsuma costela, duas vezes um joelho, um Aquiles tendão e suas costas. Embora nenhum deles fosse sério, seu desempenho não tem sido o mesmo.

Até agora nesta temporada, herói está em média 22,9 pontos, cinco rebotes, 4,6 assistências e 34 minutos jogados por jogo. Durante toda a vida, o jogador tem 17,8 pontos4,9 rebotes e 3,5 assistências com 31,6 minutos por jogo.