Previsões do UFC 295 – Luta de MMA

Dois lutadores deixarão o Madison Square Garden como campeões e, embora seu status possa ser contestado, isso só promete mais drama em 2024.

O headliner do UFC 295, Jiri Prochazka, tem o melhor caso para se autodenominar o melhor do mundo em sua categoria caso derrote Alex Pereira no sábado. Prochazka conquistou o título dos meio-pesados ​​​​no UFC 275 em junho de 2022, mas o desocupou apenas cinco meses depois, após sofrer uma lesão no ombro. O título de 205 libras tem circulado desde então, até mesmo sendo desocupado pela segunda vez por Jamahal Hill, e pouparia a todos alguns debates indutores de dor de cabeça se acabasse voltando ao lutador que nunca perdeu seu lugar número 1 em o MMA Fighting Global Rankings durante seu tempo livre.

Se Alex Pereira vencer, bem, ele já virou o ranking de cabeça para baixo uma vez, então por que não fazer de novo? “Poatan” tem sido brilhante desde que se comprometeu totalmente ao saltar do kickboxing para o MMA, conquistando o título dos médios do UFC em apenas sua oitava luta. Agora, ele pode se tornar campeão de duas divisões apenas em sua 11ª luta, o que honestamente parece um pouco bobo. Pereira aprimorou suas habilidades de trocação a ponto de ser indiscutivelmente o rebatedor mais temido de todo o MMA. Se alguém tem o poder de abalar todo o UFC, é ele.

O co-evento principal, que conta com Sergei Pavlovich e Tom Aspinall lutando para serem coroados campeões interinos dos pesos pesados, provavelmente não fornecerá uma resposta tão satisfatória sobre quem é o verdadeiro número 1 de sua divisão, mas não é culpa de nenhum dos competidores. . Os dois contendores foram chamados para competir na “Arena Mais Famosa do Mundo” quando o campeão dos pesos pesados ​​Jon Jones foi forçado a desistir de sua luta contra Stipe Miococ, dando a Pavlovich ou Aspinall a oportunidade de ganhar seu primeiro título do UFC.

Porém, se formos apenas com base no mérito, quem vencer essa luta deverá defender a posição de ser considerado o homem mais malvado do planeta. Jones tem apenas uma vitória no peso pesado, Miocic está se aproximando de três anos desde sua luta mais recente e, em relação a Francis Ngannou, ele parece mais um candidato no boxe hoje em dia do que no MMA. Pavlovich, Aspinall, este pode ser o seu momento.

Em outra ação do card principal, Mackenzie Dern enfrenta a ex-campeã peso palha Jessica Andrade, os leves Matt Frevola e Benoit Saint Denis se enfrentam em um banger garantido, e o peso pena Diego Lopes busca encerrar uma impressionante campanha de estreia ao enfrentar Pat Sabatini.

O que: UFC 295

Onde: Madison Square Garden em Nova York

Quando: Sábado, 11 de novembro. O card começa com uma parte preliminar de quatro lutas na ESPN + às 18h ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ESPNews e ESPN + começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Jiri Prochazka (1) vs. Alex Pereira (5)

O principal acontecimento do povo está sendo merecido.

Sim, até certo ponto, estávamos todos ansiosos para que Jon Jones e Stipe Miocic lutassem por algum tipo de título GOAT banal (há um termo que precisa ser encerrado por um ou dois anos, certo?) título, então dói ter perdido esse. Mas meu palpite é que Jiri Prochazka x Alex Pereira foi a luta mais esperada do UFC 295 entre o hardcore.

É por um bom motivo. Prochazka é o rei dos meio-pesados ​​que nunca perdeu a coroa. Ele se sagrou campeão depois de vencer o Glover Teixeira naquela – e digo isso sem exageros – talvez na maior luta que já vi em toda a minha vida. Antes disso, ele fumou nos desafiantes ao título Dominick Reyes e Volkan Oezdemir. Antes de que, ele disputou uma competição de veteranos em Rizin. Ele teve 23-1-1 na última década e vingou a única derrota para Muhammed “King Mo” Lawal. O homem pode atacar qualquer um. E tem.

Essa lista não inclui Pereira, sem dúvida o melhor atacante atualmente no elenco do UFC. Não que você precisasse de sua recente introdução no Glory Kickboxing Hall of Fame para lembrá-lo, mas “Poatan” vem pegando gente na trocação há anos antes de chegar ao UFC. Ele mostrou avanços em outros aspectos de seu jogo, incluindo fazer apenas o suficiente no departamento de luta para se defender e ganhar uma decisão dividida contra Jan Blachowicz, mas seu pão com manteiga continua acertando a mandíbula dos tolos, algo tão bom quanto qualquer um que nós ‘ que vi dentro do octógono.

É essa habilidade singular que me inclina para Pereira. Por mais pouco ortodoxa que seja a abordagem de Prochazka e por mais duro que seja, ele leva muitos golpes e Pereira não é alguém que você queira ser atingido uma vez, muito menos várias vezes. Prochazka respeitará Pereira e será mais cauteloso, tenho certeza, mas Pereira é paciente e não forçará a ação. Esta vai ser uma grande luta com inúmeras trocas memoráveis. Quando a poeira baixar, é Pereira quem ainda estará de pé.

Escolha: Pereira

Sergei Pavlovich (2) vs. Tom Aspinall (T4)

Estranhamente, quando comecei a analisar esse confronto, a primeira comparação que me veio à mente foi a primeira defesa de título de Miocic contra Francis Ngannou. Isso não quer dizer que Tom Aspinall tenha o mesmo estilo de wrestling de Miocic nem que a defesa de quedas de Sergei Pavlovich seja tão suspeita quanto a de Ngannou na época, mas é uma forma de ver a luta acontecendo.

Pavlovich certamente compartilha uma coisa em comum com Ngannou: o tipo de poder de soco que deveria fazer qualquer peso pesado pensar duas vezes antes de se posicionar e negociar com ele. Não é como se Aspinall fosse um estranho em finalizações no primeiro turno, ele apenas terá que ter uma mente tática quando se trata de lidar com o russo com punho de martelo. Algumas quedas no início ajudarão muito a estabelecer um tom mais confortável para Aspinall.

Ainda assim, ser um espécime físico absoluto pode levar você muito longe na terra dos meninos grandes e poucos conseguem igualar os atributos de Pavlovich. Além do óbvio – ser um cara com músculos sobre músculos – Pavlovich traz consigo um alcance de 84 polegadas para o octógono. Esse é o comprimento do braço que rivaliza com o de Jon Jones. Ele também é mais rápido do que você imagina e embora possa não ser tão rápido quanto Aspinall, a diferença de velocidade não é tão grande.

Isso é o mais próximo de uma disputa que você pode chegar em uma luta pelo campeonato, interino ou não, então uma finalização rápida de qualquer maneira não seria uma surpresa. Dito isso, na verdade vou com Aspinall liderando a dança nos dois primeiros rounds antes que Pavlovich o pegue com uma mão de tijolo e o derrube no terceiro ou quarto.

Escolha: Pavlovich

Mackenzie Dern (9) x Jéssica Andrade (5)

Esperemos que Mackenzie Dern e Jessica Andrade não estejam muito distraídos com suas contínuas dificuldades pessoais, que discutiram em detalhes esta semana. Você pode ler tudo sobre isso nos seguintes links:

É justo imaginar o quanto o drama dos bastidores pode afetar seu desempenho no sábado ou como já afetou sua forma recente (Andrade está atualmente em uma seqüência de três derrotas consecutivas, a pior de sua carreira, todas em 2023), mas vamos remover isso da equação, se pudermos.

Habilidade por habilidade, este é exatamente o desafio certo para Dern agora. Ela passou por alguns testes difíceis recentemente com Angela Hill e Tecia Torres, mas ainda precisa continuar aumentando seu currículo se quiser que o UFC e seus fãs a vejam como uma desafiante imperdível ao título. Vencer um ex-campeão responderia a muitas perguntas. Sabemos que Dern pode dominar sua luta agarrada e ela pode fazer uma declaração séria ao finalizar Andrade no chão.

Assim como no co-evento principal, é claramente do interesse do lutador levar este para o tatame o mais rápido possível. Por mais que Andrade tenha lutado recentemente, ela ainda continua sendo uma das rebatedoras mais fortes, com 115 e 125 libras. Dern mostrou ter um queixo robusto, mas se há alguém que pode nocauteá-la é Andrade.

O tamanho e a força de Dern devem ser demais para Andrade, especialmente quando você considera quantos problemas os grapplers maiores causaram a Andrade no passado. Foi um ano difícil para Andrade e não terminará mais fácil quando Dern a atacar.

Escolha: Dern

Matt Frevola x Benoit Saint Denis

Em algum momento nos últimos dois anos, Matt Frevola decidiu que não estava mais interessado no que os juízes tinham a dizer e que suas lutas terminariam em cinco minutos ou menos, que se dane o bom senso. É uma das razões pelas quais ele tem tido tanto sucesso ultimamente. E é por isso que ele vai perder para Benoit Saint Denis.

Talvez eu ainda esteja muito preocupado com a derrota de estreia do Saint Denis para Elizeu Zaleski (que aconteceu no meio-médio), mas não tenho certeza se o resistente francês pode ser finalizado. Isso é uma má notícia para Frevola, que tentará encerrar esta partida mais cedo, diante de uma torcida faminta. O negócio de Frevola agora é que ele joga tudo com a intenção de finalizar. Não há telêmetro, configuração mínima, é apenas martelo, martelo, martelo, até que ele enfie o prego e lasque a madeira.

Se ele conseguir finalizar Saint Denis desta forma, ficarei muito impressionado. O que prevejo que aconteça é que Saint Denis revide com força suficiente para fazer Frevola pensar duas vezes e depois derrubar Frevola para que ele possa trabalhar com seu jogo de chão superior. Frevola pode durar uma ou duas rodadas, mas Saint Denis encerrará isso na terceira rodada, o mais tardar.

Escolha: Santo Denis

Pat Sabatini vs. Diego Lopes

Neste ponto, fico pensando se eles estão encontrando oponentes especificamente para testar a guarda de Diego Lopes. Pat Sabatini traz um legítimo faixa-preta de jiu-jitsu brasileiro para esta luta, então se esses dois caírem no chão, os fãs do MSG podem ter um verdadeiro deleite. Lopes é perigoso nas costas, Sabatini tem excelente controle de ponta. Algo vai acontecer.

Sabatini está no seu melhor quando consegue superar seus oponentes, o que aumenta a intriga do início dessa luta. Sabemos que Lopes se sente confortável lutando na última posição, mas será que essa é uma habilidade que ele vai querer testar contra Sabatini? Lopes pode lançar todas as finalizações que quiser, não vai adiantar nada se não conseguir travar e Sabatini está chovendo ground and Pound em cima dele.

Assim como acontece com a maioria dos combates de penas, o tamanho de Lopes o ajudará a mitigar a fisicalidade de Sabatini. Ele também tem uma vantagem significativa na trocação e essa discrepância é que vai decidir a luta. Sabatini vai exercer muita energia para prender Lopes na tela, mas Lopes acabará por colocar a luta de volta em pé. Com o tempo, ele começará a iluminar Sabatini com um boxe afiado e, eventualmente, conseguirá um nocaute no segundo round.

Escolha: Lopes

Preliminares

Steve Erceg derrotou. Alessandro Costa

Loopy Godínez (14) derrotou. Tabatha Ricci (13)

Mateusz Rebecki derrotou. Roosevelt Roberts

Viacheslav Borshchev derrotou. Nazim Sadykhov

Jared Gordon derrotou. Mark Madsen

John Castaneda derrotou. Kyung Ho Kang

Joshua Van derrotou. Kevin Borjas

Final de Dennis Buzukja Jamall Emmers