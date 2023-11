Quando será a Cerimônia de Indução ao Hall da Fama do Hóquei deste ano e onde ela acontecerá?

TO Hockey Hall of Fame está pronto para receber uma nova classe de figuras lendárias, homenageando alguns dos nomes mais influentes da história do esporte.

A grande celebração de posse de 2023 está agendada para Segunda-feira, 13 de novembro de 2023previsto para acontecer no Galeria Allen Lambert no Brookfield Place em Toronto Canadá no 20h00 horário do leste dos EUA.

Os homenageados deste ano incluem uma lista de sete indivíduos notáveis, cada um deixando uma marca indelével no esporte:

Homenageados do Hockey Hall of Fame compartilham memórias e riem no Fan Forum https://t.co/To17Zuq5Me ? NHL.com (@NHLdotcom) 11 de novembro de 2023

A classe do Hall da Fama de 2023

Pierre Turgeon: Famoso por seus notáveis ​​1.294 jogos na carreira na NHL, registrando um número impressionante 1.327 pontos.

Caroline Ouellette: Uma força dominante em Hóquei canadenseostentando quatro medalhas de ouro olímpicas e um registo excepcional no NWHL e CWHL.

Henrik Lundqvist: Um goleiro de destaque com 15 temporadas da NHLapresentando um recorde notável de 459-310-96 e numerosos elogios, perdendo apenas um Copa Stanley em seu ilustre currículo.

Henrik Lundqvist reflete sobre sua jornada até a NHL e seu orgulho de jogar pelo New York Rangers. Ele solidificará seu legado com uma entrada no Hockey Hall of Fame pic.twitter.com/6Hc5Cva2hd ? B/R Open Ice (@BR_OpenIce) 8 de novembro de 2023

Tom Barrasso: Uma duas vezes Copa Stanley vencedor e ganhador de vários prêmios de prestígio ao longo de sua estimada carreira.

Ken Hitchcock: Com uma extensa carreira de treinador de 23 anos, incluindo um Copa Stanley e um Prêmio Jack Adamsjuntamente com contribuições para o Seleção Canadense de Hóquei Masculino Olímpico de 2014.

Pedro Lacroix: Lembrado como um arquiteto-chave para o Avalanche do Colorado Vitórias na Copa Stanley em 1996 e 2001.

Cada homenageado traz um legado único e uma coleção impressionante de conquistas para o Hall da Fama do Hóquei.

De Lundqvist carreira ilustre com o Rangers de Nova York para Turgeon notável jogo cavalheiresco e Ouellette’s Com presença dominante no hóquei canadense, os homenageados deste ano oferecem uma gama diversificada de realizações e contribuições para o esporte.

O Celebração de Induçãosituado no belo cenário do Galeria Allen Lambert no Brookfield Placepromete ser uma ocasião importante, destacando a rica história e o brilho desses ícones excepcionais do hóquei.