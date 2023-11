Quem DEVE ao Banco do Brasil PODE ter NOVO CRÉDITO com ESTAS DICAS

Aqueles que mantêm algum compromisso pendente com entidades financeiras frequentemente buscam maneiras de restabelecer sua reputação junto aos bancos. Isso se aplica também aos clientes do Banco do Brasil. Como uma das principais instituições bancárias do país, o BB conta com uma extensa clientela, muitos dos quais enfrentam pendências financeiras com a instituição.

Diante do considerável índice de inadimplência no Brasil, surge a indagação comum: qual a abordagem para reconquistar a confiança de crédito junto ao Banco do Brasil? Há possibilidade de renegociação de débitos ou perdão de dívidas?

Como voltar a ter crédito no Banco do Brasil?

Embora seja uma instituição bancária pública, o Banco do Brasil compartilha semelhanças com outras entidades financeiras. Reconquistar a confiança e restabelecer o crédito no BB, como em qualquer banco, normalmente exige ações específicas para restaurar a reputação financeira, impactando diretamente o relacionamento com as instituições financeiras.

Existem passos fundamentais a serem considerados em situações de dívida:

Avalie sua situação financeira – Analise as razões que prejudicaram seu crédito, como atrasos em pagamentos, dívidas ou inclusão no registro negativo da Serasa;

Negocie suas dívidas – Entre em contato com o Banco do Brasil para discutir as pendências. As instituições geralmente estão abertas a negociar termos de pagamento, buscando condições que sejam favoráveis, preferencialmente com valores reduzidos;

Pague suas dívidas em atraso – Priorize o pagamento das dívidas em atraso, se possível. Isso contribuirá significativamente para melhorar sua pontuação de crédito ao longo do tempo;

Estabeleça um histórico positivo – Demonstre responsabilidade financeira ao quitar as dívidas e realizar pagamentos pontuais em suas contas, incluindo empréstimos, cartões de crédito e contas de serviços públicos;

Utilize o crédito de forma consciente – Se possuir cartão de crédito em outros bancos, utilize-o com responsabilidade, evitando ultrapassar o limite e pagando o valor total da fatura sempre que possível.

Ao seguir esses passos, é possível recuperar o crédito no Banco do Brasil. No entanto, é crucial destacar que a reconstrução de uma reputação positiva no mercado demanda tempo. Não se resume apenas ao pagamento das dívidas, mas envolve principalmente a precaução para não gerar novos débitos.

Como consultar pendência e renegociar dívidas?



Diversos métodos estão disponíveis para verificar pendências e renegociar valores em débito junto ao Banco do Brasil. Abaixo, apresento as principais opções:

Internet Banking (site oficial do Banco do Brasil)

Acesse o site;

Na página inicial, clique em “Renegociar agora”;

Vá para o menu “Soluções de dívidas”;

Escolha a opção “Reescalonamento de dívidas”;

Clique em “Contratar reescalonamento” e siga os passos indicados na página, informando-se sobre as condições de renegociação disponíveis para seu CPF.

Aplicativo BB

Acesse sua conta pelo aplicativo BB utilizando sua senha digital;

No menu lateral, selecione “Soluções de dívidas”;

Escolha a opção “Consultar minhas dívidas” e revise os detalhes;

Selecione as operações em atraso que deseja renegociar;

Confirme as novas propostas, caso concorde com as condições, e siga as instruções para finalizar o processo diretamente pelo celular.

Banco do Brasil no Desenrola Brasil

É um fato que o Desenrola Brasil proporciona a oportunidade de renegociar débitos. Para aqueles que possuem dívidas de até R$ 5 mil, é possível verificar as pendências no Banco do Brasil por meio do site gov.br. Já para valores superiores, a negociação é realizada diretamente com o banco.

Ao seguir qualquer essa abordagem, é possível consultar pendências e renegociar dívidas. Assim, serão dados passos concretos em direção à recuperação da credibilidade para voltar a ter crédito no Banco do Brasil.

Banco do Brasil perdoa dívida do FIES?

Uma dúvida frequente que surge é se o Banco do Brasil perdoa dívidas do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). Esse questionamento está relacionado ao lançamento de uma oferta do Governo Federal para quitação de dívidas vinculadas ao Financiamento Estudantil, disponível nos dois maiores bancos públicos do país, incluindo a Caixa Econômica.

Apesar de alguns equivocadamente associarem a oferta ao perdão da dívida, a prática efetiva consiste na renegociação dos débitos provenientes do financiamento que estejam com parcelas atrasadas. De acordo com informações divulgadas pelo Governo Federal, por meio do MEC (Ministério da Educação), as instituições financeiras estão preparadas para conceder descontos de 100% nos juros e multas decorrentes dos atrasos nas parcelas.

No que diz respeito ao valor total do contrato em débito, os descontos podem alcançar até 99%, dependendo da situação específica. No entanto, é importante destacar que não há garantia de que todos os indivíduos conseguirão obter o desconto máximo, sendo a elegibilidade sujeita a condições específicas.