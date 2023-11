Quem é do Bolsa Família pode usar cartão de crédito?

Usuários que fazem parte do Bolsa Família sabem que este dinheiro é fundamental dentro do seu contexto familiar. Assim, é fato que muitas pessoas temem perder esta ajuda do governo federal. Neste sentido, é importante saber quais atividades podem ser consideradas erradas pelo Ministério, e que podem fazer o cidadão ser excluído do programa.

Nas últimas semanas, uma dúvida surgiu com mais força nas redes sociais. Alguns usuários começaram a se questionar sobre o uso do cartão de crédito por pessoas que fazem parte do programa. Afinal, existe algum tipo de restrição neste sentido? Quem usa o cartão de crédito, corre o risco de ser excluído do projeto social?

A dúvida surge justamente em um momento em que o governo federal está tentando reduzir os índices de inadimplência. Hoje, a avaliação é de que a parcela mais endividada da população é justamente a mais pobre, e o uso do cartão de crédito poderia fazer com que estas dívidas fossem ainda mais elevadas.

Bolsa Família x cartão de crédito

O fato, no entanto, é que não há nenhum tipo de impedimento para que o usuário do Bolsa Família faça uso do cartão de crédito. De acordo com as regras brasileiras, qualquer cidadão tem direito ao crédito, independente da sua classe social, ou do status da sua conta bancária.

Desde que o indivíduo não esteja em situação de inadimplência, ele poderá seguir usando o cartão e até solicitando novos créditos, assim como acontece com qualquer cidadão brasileiro que não faz parte do Bolsa Família.

É importante lembrar ainda que o governo federal não pode, por lei, ter acesso aos dados de compras no crédito por parte dos usuários do Bolsa Família. Logo, o Ministério do Desenvolvimento Social, não teria sequer como aplicar nenhum tipo de punição para os beneficiários que fazem uso do cartão de crédito.

Vale frisar que o cidadão que faz parte do Bolsa Família pode ter um cartão de crédito, desde que atenda as regras básicas listadas pela bandeira. Tais normas valem para qualquer pessoa, seja usuária de benefícios sociais, ou não. Veja abaixo algumas das exigências mais comuns:

ter idade mínima de 18 anos;

possuir documentos como RG e CPF;

apresentar comprovantes de renda e de residência;

não ter restrições no nome, se for o caso.



Cuidado com as dívidas

Mesmo que não exista nenhum tipo de impedimento para que o usuário do Bolsa Família tenha um cartão de crédito, o fato é que o cidadão precisa pensar bem antes de solicitar este dispositivo. Nos últimos anos, o Brasil vem sofrendo com um grande aumento no número de endividados, sobretudo no sistema do rotativo.

Segundo informações oficiais, a média dos juros sobre o rotativo do cartão pode chegar a 440% ao ano. Com isso, no último mês de junho, os brasileiros atingiram a preocupante marca de R$ 77,46 bilhões em dívidas por causa desta modalidade. O patamar é o dobro do que foi registrado há dois anos: R$ 38,48 bilhões em 2021.

Neste mesmo período, o índice de inadimplência dos brasileiros subiu de 27,65% para 49,05%. Analistas criticam tanto o tamanho dos juros que são cobrados, como também o fato de muitos bancos concederem créditos para os clientes acima do limite de renda dos consumidores.

Bolsa Família volta em novembro

Dentro de mais alguns dias, o governo federal deverá retomar os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, os repasses serão retomados no próximo dia 17, e deverão seguir até o dia 30 de novembro.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de novembro. Veja detalhes:

NIS terminado em 1: 17 de novembro;

NIS terminado em 2: 20 de novembro;

NIS terminado em 3: 21 de novembro;

NIS terminado em 4: 22 de novembro;

NIS terminado em 5: 23 de novembro;

NIS terminado em 6: 24 de novembro;

NIS terminado em 7: 27 de novembro;

NIS terminado em 8: 28 de novembro;

NIS terminado em 9: 29 de novembro;

NIS terminado em 0: 30 de novembro.