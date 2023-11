Referência de Taylor Swift a Travis Kelce durante show na Argentina: Karma é o cara do Chiefs

Ddurante seu show em Buenos Aires, Argentina, Taylor Swift alterou a letra de sua música “Karma” para fazer referência ao jogador da NFL Travis Kelceque compareceu ao show.

Rápido mudou a letra para mencionar Kelceque assistiu à apresentação na tenda VIP com Rápidoé pai. Vídeos capturados nas redes sociais Kelce dançando e curtindo o show.

Referência de Taylor Swift a Travis Kelce durante show na Argentina: Karma é o cara do ChiefsTwitter

Depois do concerto, Rápido correu até Kelce para abraçá-lo e beijá-lo. A cantora também surpreendeu o público com um set acústico, tocando músicas como “End Game” e agradecendo suas recentes indicações ao Grammy.

Companhias aéreas permitem que fãs remarquem voos sem nenhum custo

O concerto, inserido na Eras Tour, teve um segundo show agendado devido ao cancelamento do concerto de sexta-feira devido à chuva. As companhias aéreas permitiram alterações de passagens sem nenhum custo para os passageiros afetados.

“Se você tivesse ingressos para o Taylor Swift show que foi adiado, 10 de novembro em Buenos Aires, queremos informar que ativamos nosso plano de proteção e apoio aos passageiros”, postou a Sky Airline no Instagram.

“Você pode alterar a data do seu voo sem nenhum custo (sem multa ou diferença tarifária), para voar até sexta-feira, 17 de novembro, partindo do aeroporto de Ezeiza ou do aeroporto Aeroparque Jorge Newbery. chat online em skyairline.com, onde solicitaremos uma foto/imagem do ingresso do show datado de 10 de novembro.”