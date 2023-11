Resultados do UFC Vegas 82: Trey Ogden x Nikolas Motta termina em bizarro no-contest após má paralisação do árbitro

Trey Ogden irá para casa com metade de seu salário e um no-contest em seu cartel depois que o árbitro Mike Beltran cometeu um erro flagrante em sua luta contra Nikolas Motta no UFC Vegas 82.

A polêmica surgiu quando Beltran interrompeu a luta após Ogden montar em Motta e depois fazer a transição para um estrangulamento com triângulo de braço no final do terceiro round. Enquanto Ogden segurava o estrangulamento, Motta claramente ainda contestava a finalização enquanto o árbitro gritava para ele reagir.

Apesar de Motta ainda resistir ao estrangulamento, Beltran saltou e interrompeu a luta. Ogden começou a comemorar enquanto o brasileiro se levantava em protesto. Obviamente foi uma parada ruim, mas parecia que Ogden receberia a aprovação.

Aí veio o anúncio de que a luta foi declarada sem disputa por erro do árbitro, o que significa que ninguém ganha e ninguém perde – e Ogden só estará na fila para receber o dinheiro do show sem culpa sua.

“Estou muito decepcionado agora”, disse Ogden depois. “Estou no terceiro round de uma luta dura, tenho contas para pagar e no-contest? Eu mereço meu dinheiro ganho. Não me importo com recordes, tanto faz, mas é melhor eu ser pago porque estou no triângulo de braço montado, ouvi o árbitro dizer três vezes para ele mostrar que ele ainda estava lá, e na terceira vez ele interrompe a luta . Eu não parei a luta.

“Se ele deixasse passar mais dois minutos, Nik nunca teria descido da montaria, eu ganho, recebo meu dinheiro. Eu não entendo.”

Não houve explicação para a paralisação ou a decisão de declarar a luta sem luta antes que a ação no UFC APEX passasse rapidamente para a próxima luta.

Para piorar a situação, Ogden venceu por 20-18 em dois placares dos juízes e também dominou o terceiro round, o que teria levado à vitória por decisão unânime se não fosse pela paralisação.

Em vez disso, Ogden sai sem disputa com a esperança de que o UFC ainda cuide dele financeiramente depois de ter sua vitória revertida.