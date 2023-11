resumo e dicas para Provas de Concursos

A maioria dos concursos públicos realizados em todo o Brasil, independentemente no nível (fundamental, médio, ou superior) exige dos candidatos conhecimentos básicos e conhecimentos formais sobre a Língua Portuguesa, suas normas e seus usos.

Portanto, para se preparar para concursos públicos que exigem conhecimentos específicos de língua portuguesa, é importante focar em alguns pontos-chave. Um desses pontos que estão sempre presentes nas provas de concursos são as classes de palavras, tópico que se insere nas questões sobre a gramática da nossa língua materna.

As classes de palavras, também conhecidas como classes gramaticais ou partes do discurso, são categorias que agrupam palavras com características semelhantes quanto ao seu significado, função na frase e flexão.

Por isso, os candidatos devem estudar atentamente cada uma das dez classes de palavras presentes no português: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção, e Interjeição.

Entre as classes de palavras mais cobradas nas provas de concursos, principalmente nas questões sobre a gramática e o uso da norma padrão da língua, a preposição é a classe gramatical que mais gera dúvidas nos concurseiros. Nesse sentido, abaixo explicaremos o que são as preposições e quais são seus tipos, e apresentaremos exemplos e como esse tópico aparece nas provas!

Preposição: Definição e exemplos

A preposição é uma classe de palavras cuja principal função é estabelece uma relação entre dois termos de uma oração, ligando-os e indicando, principalmente, uma noção de subordinação. Sendo palavras do tipo invariável, as preposições não apresentam flexão de gênero (masculino ou feminino) ou número (singular e plural).

Em outras palavras, a preposição geralmente mostra a relação de dependência ou conexão entre palavra palavras de outras classes gramaticais na frase, ligando, por exemplo, um pronome a um substantivo, ou um verbo a um nome.

Nesse sentido, as preposições desempenham um papel crucial na estrutura da língua, ajudando a conectar as palavras e a expressar relações espaciais, temporais, causais, entre outras.



Exemplos de preposições na língua portuguesa incluem: “a”, “com”, “de”, “para”, “em”, “por”, “entre”, “sobre”, “conforme”, “ante”, “sob”, “entre”, etc. Veja alguns exemplos de frases com preposições:

Amanhã iremos à praia. O Flamengo jogou com o Fluminense ontem. Gosto de decoração de Natal. O pai dela mora em Amsterdã. Encomendamos um bolo de 100 quilos para o casamento.

Nessas frases, as preposições (à, com, de, para, em) estabelecem as relações entre os termos na oração. De acordo com os estudos gramaticais, as preposições podem ser classificadas em dois tipos: essenciais e acidentais. Entenda a seguir a diferença!

Preposições essenciais

As preposições essenciais são aquelas que atuam exclusivamente como preposições, ou seja, não exercem nenhuma outra função no enunciado. Nesse sentido, são exemplos de preposições essenciais: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás.

Exemplos:

Viajou até Barcelona para ver a filha

Estou correndo contra o tempo.

Os preparativos vão de vento em popa!

Preposições acidentais

As preposições do tipo acidentais são as palavras que não possuem originalmente a função de preposição, no entanto, acabam exercendo essa função a depender do contexto da frase. São consideradas preposições acidentais as seguintes: “afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, senão, visto, entre outras”.

Exemplos:

Conforme o combinado, segue o comprovante de depósito.

Os noivos estavam felizes, segundo o fotógrafo.

Como a preposição parece em concursos?

Em provas de concursos, as preposições costumam ser cobradas a partir de trechos de textos para que os candidatos indiquem, por exemplo, o que uma determinada preposição expressa em um determinado contexto.

Além disso, outro tema relacionado à preposição que costuma estar presente em diversas provas de concursos e de maneira recorrente é o uso da crase. A crase consiste basicamente na junção da preposição “a” com o “a” inicial de artigos e pronomes. Portanto, é fundamental estudar esses dois contextos do tópico preposição para concursos.