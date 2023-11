Rob Gronkowski justifica os duros comentários ‘medíocres’ de Tom Brady sobre a NFL

Ptalvez haja quem pense Tom Brady foi um pouco duro demais quando criticou recentemente o O nível medíocre de desempenho da NFL. Essas palavras vindas do quarterback que é amplamente considerado o melhor jogador da história da NFL podem ser difíceis de aceitar. Mas um ex-jogador que tende a concordar com a sua avaliação é ninguém menos que Rob Gronkowski. Durante um episódio de ‘Up & Adams’, Gronk foi questionado sobre as críticas de Tom Brady e surpreendentemente ele também concordou com ele nisso. Embora seus pensamentos sejam um pouco mais diplomáticos que os de Tom Brady, que exagerou um pouco no que disse, segundo alguns analistas do jogo. O ex-TE geralmente não é tão antagônico às suas avaliações.

Tom Brady reclama da qualidade da NFL: ‘Há muita mediocridade’Steven A Smith

Aqui está o que Gronk disse: “Eu diria que ele é o único cara que poderia dizer isso porque ele era consistente em colocar um produto em campo todos os dias. Além disso, a maneira como ele praticava, a maneira como se comportava nas reuniões, no campo. Sempre que tinha que lidar com futebol, ele dava tudo de si. O produto que ele apresentava em todos os momentos era A-plus. Até hoje , o produto é inconsistente. Você tem um time eliminando outro por 50 a 10 e, na semana seguinte, eles são eliminados. Eles vencem seis jogos consecutivos, um time muito sólido que achamos que ficará invicto como o 49ers , de repente eles perdem três jogos seguidos para times não tão bons também. Eu diria apenas que a consistência do jogo, o produto do jogo que vai lá todo fim de semana, não está à altura de onde foi deveria estar.”

A NFL é tão medíocre quanto Tom Brady pensa?

O que Tom Brady estava aludindo provavelmente era ao baixo nível de desempenho dos quarterbacks, que recentemente tornaram difícil dizer algo extremamente positivo sobre eles. Nas últimas semanas, dois zagueiros ficaram lesionados pelo resto da temporada, logo após se tornarem alguns dos jogadores mais bem pagos da história da liga. Para uma lenda como Tom Brady, esses momentos infelizes de Joe Burrow e Deshaun Watson foram totalmente decepcionantes. Embora ele não tenha mencionado isso especificamente, não é difícil concluir que isso é um fator que explica o que ele quis dizer ao chamar a liga de ‘medíocre’.