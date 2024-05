Britney Spears e Sam Asghari chegam a acordo de divórcio

Britney Spears resolveu seu divórcio com Sam Asghari … isso quase um ano depois de Sam ter entrado com pedido de desligamento … TMZ descobriu.

Britney e Sam entraram com uma sentença estipulada, juntamente com a resposta dela à petição de divórcio de Sam, apresentada por seu advogado, disso queen Laura Wasser . O juiz deve assinar em breve, e quando isso acontecer o casamento será oficialmente história.

Quanto ao motivo do casamento fracassar, fontes nos disseram que Sam acreditava em Britney traiu ele com um membro da equipe na casa dela… dizendo que há imagens deles em uma posição comprometedora.

Também nos disseram que Britney tinha ficou físico com Sam durante o tempo que passaram juntos… e uma vez, Brit surtou e começou a socá-lo enquanto ele estava em sua cama. Na mesma época deste suposto incidente, Sam foi flagrado com um olho roxo e marcas de mordida no braço.

Após o drama do divórcio, Britney lançou seu livro de memórias, “The Woman in Me”… e, surpreendentemente, não foram encontradas conversas negativas sobre Sam.

Britney abriu no Instagram em dezembro, dizendo: “É tão estranho estar solteiro. Tive muito tempo para realmente olhar para trás, com tudo de bom e ruim. Percebi que não falo comigo mesmo muito bem. Estou facilmente manipulado e eu uso meu coração na manga.”

Aliás, Sam fez uma sessão fotográfica com a PETA em dezembro, parecendo faça uma pequena escavação sobre seu relacionamento fracassado com Britney – as fotos dele com cachorros têm a legenda: “Alguns amores duram… nunca compre cachorros, sempre esterilize ou castre”.