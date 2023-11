Semana começa com RISCO de TEMPESTADES; veja a previsão para a sua região

A semana começou com um padrão climático instável no Brasil, trazendo consigo o risco de tempestades em várias regiões do país. A mudança de padrão climático concentrou as chuvas principalmente no centro-norte do Brasil, com previsão de tempestades nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e até mesmo no Nordeste.

Uma frente fria que se formou nos últimos dias proporcionou chuvas intensas e tempestades severas na Região Sul e no Mato Grosso do Sul, além de manter as temperaturas elevadas em grande parte do Brasil, devido ao padrão de bloqueio atmosférico. No entanto, no fim de semana, ocorreu a quebra desse bloqueio, com o avanço de forma costeira pelo Sudeste, o que contribuiu para a organização de instabilidades e o aumento do risco de tempestades em várias regiões do Brasil Central.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes a previsão do tempo para esta semana, destacando os riscos de tempestades e as regiões mais afetadas.

Segunda-feira: Risco de tempestades e chuvas pontuais

Na segunda-feira (20), a frente fria estará atuando entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, com uma região de cavado se estendendo pela porção central do Brasil. Já na madrugada, são esperadas chuvas pontuais de fraca a moderada intensidade no Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas Gerais, sem potencial para transtornos.

No entanto, a região do Triângulo Mineiro, extremo norte de São Paulo, estado de Goiás, metade norte do Mato Grosso do Sul, leste do Mato Grosso, estado de Rondônia e porção central do Maranhão e Piauí apresentam potencial para pancadas de chuva de forte intensidade e até mesmo tempestades severas.

Ao longo da manhã, as chuvas reduzem no estado de Goiás e na Região Sudeste, com risco de chuvas intensas e tempestades na metade norte do Mato Grosso, sul de Goiás, estado do Tocantins e sul do Maranhão. No centro-leste de Minas Gerais, incluindo a região de Belo Horizonte, a previsão é de chuvas pontuais e com fraca intensidade.

A partir da tarde, as instabilidades se desenvolvem e se espalham pelo centro-norte do Brasil, aumentando o risco de chuvas intensas e tempestades severas no centro-norte de São Paulo, boa parte de Minas Gerais, Espírito Santo, norte e oeste do Mato Grosso do Sul, estado do Mato Grosso e em praticamente toda a Região Norte, com exceção da porção central e norte do Amazonas, Amapá e Roraima.

As temperaturas ainda se mantêm elevadas no centro-norte do Brasil, porém de forma mais branda devido ao aumento da nebulosidade, ocorrência de chuvas e a diminuição do transporte de ar quente para a região entre Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Além disso, o avanço de uma massa de ar frio traz ventos mais frios, umidade e um tempo nublado com chuvas fracas e chuviscos ao longo do dia no leste de São Paulo e Rio de Janeiro, proporcionando temperaturas mais agradáveis.



Terça-feira: Redução das chuvas, mas ainda com alerta de tempestades

Na terça-feira (21), a frente fria se afasta e a massa de ar frio avança pela costa do Sudeste, mas se afasta para o oceano ao longo do dia. Essa condição pode atrapalhar a organização da umidade e a formação de instabilidades, mas mesmo assim, ainda há risco de tempestades a partir da tarde.

Alerta de pancadas de chuva de forte intensidade e tempestades é válido para praticamente toda a Região Norte, com exceção do norte do Pará e Amapá, Mato Grosso do Sul, Goiás, norte de São Paulo, região do Triângulo Mineiro e porção central de Minas Gerais.

No período da noite, as chuvas diminuem e até cessam em grande parte do centro-norte do Brasil. Porém, no norte do Mato Grosso do Sul, leste do Mato Grosso e norte de Rondônia, há potencial para chuvas intensas e tempestades.

Esteja preparado para as mudanças no tempo

A previsão do tempo para esta semana traz a possibilidade de tempestades em várias regiões do Brasil. A frente fria atuando no centro-norte do país e o avanço de uma massa de ar frio pela costa do Sudeste contribuem para a formação de instabilidades e chuvas intensas.

É importante ficar atento aos alertas meteorológicos e adotar medidas de segurança em caso de tempestades. Evite áreas de risco, fique atento a possíveis enchentes e deslizamentos de terra, e esteja preparado para possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica e comunicações.

Lembre-se sempre de consultar fontes confiáveis de previsão do tempo e ficar informado sobre as condições climáticas em sua região. Acompanhe as atualizações e esteja preparado para lidar com as mudanças no tempo.