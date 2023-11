Taylor Swift dedica música a fã que morreu durante show de sexta-feira no Brasil, compartilhando momento comovente

Taylor Swift manteve sua palavra depois de adiar o show de sábado em Rio de Janeiro e entregue para seus fãs no domingo, depois de alguns dias difíceis para a cantora americanar na América do Sul enquanto continua sua ‘Eras ​​Tour’.

Durante o programa de sexta-feira, o calor extremo no Brasil ceifou a vida de uma jovem fã chamada Ana Clara Benevides, pois sofreu uma parada cardíaca devido ao calor do local pouco antes do show. Mais tarde Swift mudou o show de sábado para domingo já que as condições climáticas não eram as ideais.

Taylor Swift homenageou um fã com uma música

Porém, no domingo choveu no Rio de Janeiro e parece que Taylor Swift homenageou Benevides após ela incluir a música ‘Bigger Than The Whole Sky’ em seu set, produzindo um momento verdadeiramente comovente e um destaque durante o show.

Os fãs destacaram que ela dedicou à memória de Benevides, que tinha apenas 23 anos. A jovem brasileira desmaiou momentos antes do início do show e foi reanimada no local graças aos serviços de emergência. Infelizmente, ela sofreu uma parada cardíaca a caminho do hospital e foi declarada morta.

O Brasil está queimando

Uma onda de calor está atingindo o Brasil com temperaturas recordes, com o índice de calor atingindo 58,5 graus Celsius (137 Fahrenheit) na última terça-feira no Rio de Janeiro. Ainda é primavera no hemisfério sul.

Até Taylor Swift foi vista lutando durante seu show da última sexta-feira no Brasil, com vídeos mostrando ela quase desmaiando devido ao forte calor.