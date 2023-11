Taylor Swift supostamente se sente sortuda por ter o ombro de Travis Kelce para chorar após a morte de um fã

Cgalinha Taylor Swift fez a viagem à América do Sul para iniciar sua etapa internacional do ‘Eras ​​Tour’, ela não imaginava as terríveis condições climáticas que ela e toda sua equipe iriam encontrar. Felizmente, seu namorado Travis Kelce estava lá para lhe fazer companhia enquanto a chuva caía sobre a cidade de Buenos Aires. Mas quando a turnê chegou ao Brasil, uma tragédia atingiu Taylor Swift e Travis Kelce não estava mais perto dela para confortá-la. Uma fã dela infelizmente faleceu devido a uma parada cardíaca na cidade do Rio de Janeiro onde foram registradas temperaturas de 120 Fahrenheit. Taylor teve que adiar o show de sábado porque o tempo ainda estava sufocante para continuar.

Taylor Swift perde salto alto durante show, fãs a comparam à Barbie

Durante um momento tão desafiador, Taylor Swift sempre tem sua família para apoiá-la, mas ela também está se sentindo extremamente grata por ter um namorado com quem conversar. De acordo com a US Weekly, uma fonte próxima à popstar conversou recentemente com eles sobre a importância que Travis Kelce dá a Taylor Swift. Ela sente que tem um ombro para chorar que não são seus pais. Não é a mesma coisa ter sua família em comparação com o amor e o apoio que você pode receber de uma pessoa importante. Aqui está o que a fonte disse: “Ela está muito grata por ter Travis. Ele tem sido um grande sistema de apoio para ela agora. sobre.”

Para onde vai a ‘Eras ​​Tour’ de Taylor Swift?

A ‘Eras Tour’ da Taylor Swift continuará no próximo final de semana na cidade de São Paulo com três datas diferentes marcadas para os dias 24, 25 e 26 de novembro. Depois disso, a popstar terá tempo mais que suficiente para ficar com Travis Kelce durante todo o feriado. temporada. A ‘Eras Tour’ só será retomada em fevereiro de 2024, com o show continuando na cidade de Tóquio, no Japão. Swift tem praticamente todo o ano de 2024 reservado com shows em todo o mundo. Mas atualmente todo o foco continua no Brasil com as próximas datas de São Paulo.