usuários reclamam de problemas de atendimento no WhatsApp

Usuários do Bolsa Família ganharam mais um canal de atendimento direto com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. A central 121 do WhatsApp foi anunciada recentemente, e já pode ser usada pelos beneficiários que precisam tirar dúvidas específicas sobre as suas contas.

“A gente precisa dar aos cidadãos vários canais de comunicação e essa unidade está pronta, não somente para ouvir o cidadão através do canal telefônico, mas em todos os canais de comunicação, como WhatsApp, redes sociais, portal de atendimento e demais canais que possam surgir. Por isso, o nosso atendimento é multicanal”, disse Carlos Freitas, presidente da Central IT, fornecedora dos serviços de contact center para o MDS.

“No ministério, a gente já tinha um meio de comunicação, mas não era muito eficiente. Às vezes as pessoas ligavam para a Ouvidoria, mas não conseguiam ter uma resposta”, disse o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

“Hoje, me alegram os dados da atual Ouvidoria. Alguém telefona para o Disque Social e quem atende coleta as informações, tem acesso à base de dados, identifica o problema e dá uma resposta rápida. O atendente explica o que está acontecendo, aconselha o cidadão ou a cidadã, fala o que se deve fazer, onde ir ou ligar para resolver o problema”, ressaltou Wellington Dias.

Reclamações

O fato, no entanto, é que o sistema de atendimento do governo pelo WhatsApp vem gerando uma série de reclamações por parte dos usuários. Vários deles estão usando as redes sociais para dizer que não estão conseguindo atendimento, mesmo depois de horas de várias tentativas.

“Só eu que não consigo? Ligo, tá fora de sistema. Falo no whats, todos os atendentes tão ocupados”, disse um usuário em sua rede social. “Bom diaaa…eu não consegui falar ainda nem no 121 e nem no whatsapp”, reclamou uma segunda.

“Esse Whatsapp do MDS é a mesma coisa de ligar para o 121. Deixa a desejar. Bastante tempo carregando e ninguém responde nada. Uma porcaria”, seguiu um terceiro.



O que diz o Ministério sobre o WhatsApp do Bolsa Família

Mas afinal de contas, o que diz o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome sobre esta situação? Por meio de nota, a pasta informou que os usuários precisam atentar para os horários de atendimento por este novo canal.

“O atendimento da Ouvidoria passa a funcionar de segunda à sexta — e nos fins de semana, quando for época de folha de pagamento do Programa Bolsa Família — das 7h às 19h. Além do número de telefone, também está disponível o atendimento via WhatsApp”, disse o Ministério.

“A nossa importância, eu acredito, que é enorme, porque a gente lida com o público mais necessitado de informação, um público mais carente de informação. É muito gratificante poder orientar as pessoas de forma qualificada para que elas consigam garantir os seus direitos, seja de alimentação ou necessidades básicas mesmo”, disse Letícia Araújo, uma das atendentes do Ministério.

Informações sobre o Bolsa Família

Vale lembrar, no entanto, que algumas informações podem ser consultadas sem a necessidade de contato direto com o Ministério do Desenvolvimento Social. Dentro de mais algumas horas, a pasta deverá atualizar os dados de novembro do aplicativo do Bolsa Família.

Tomando como base o que ocorreu em meses anteriores, é possível afirmar que as atualizações só devem estar completas a partir do próximo dia 10, ou seja, sete dias antes do início dos pagamentos do benefício social, que neste mês devem ocorrer entre os dias 17 e 30.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado do Bolsa Família para este mês de novembro:

NIS terminado em 1: 17 de novembro;

NIS terminado em 2: 20 de novembro;

NIS terminado em 3: 21 de novembro;

NIS terminado em 4: 22 de novembro;

NIS terminado em 5: 23 de novembro;

NIS terminado em 6: 24 de novembro;

NIS terminado em 7: 27 de novembro;

NIS terminado em 8: 28 de novembro;

NIS terminado em 9: 29 de novembro;

NIS terminado em 0: 30 de novembro.