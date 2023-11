Veja detalhes sobre o novo formato de consulta do FGTS

O novo formato de consulta do FGTS pode ser uma excelente opção para quem deseja acompanhar os depósitos mensais desse benefício trabalhista.

Desse modo, para que você conheça melhor essa nova forma de consultar o extrato do Fundo de Garantia e saiba os motivos pelos quais esse acompanhamento é importante, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

O que é o FGTS e quem tem direito a ele?

Primeiramente, antes de entender o funcionamento do novo formato de consulta do FGTS, é importante conhecer melhor esse benefício.

Dessa maneira, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conhecido como FGTS, é um componente essencial dos benefícios trabalhistas no Brasil, representando uma espécie de poupança forçada para o trabalhador.

Sendo assim, a cada mês, 8% do valor equivalente ao salário bruto são depositados na conta do FGTS, formando um saldo que o trabalhador pode utilizar em diversas situações específicas.

A consulta regular ao saldo do FGTS não apenas oferece uma visão clara do montante acumulado, mas também serve como uma forma de fiscalização para garantir que os depósitos estão sendo feitos corretamente. Portanto, é importante saber como fazê-la.

Veja a relevância de acompanhar o saldo do FGTS

Muitos trabalhadores podem não dar a devida importância à consulta regular do saldo do FGTS. No entanto, esse processo é crucial para manter o controle sobre os valores depositados e garantir que a empresa esteja cumprindo suas obrigações.

Além disso, a consulta prévia facilita o planejamento para possíveis saques, que podem ocorrer em situações como:

Compra da casa própria;

Aposentadoria ou outras circunstâncias específicas.

Como o novo formato de consulta do FGTS funciona?

A Caixa Econômica, responsável pela gestão do FGTS, está investindo em facilidades online para que os trabalhadores possam acessar suas informações de forma rápida e eficiente.

Desse modo, a consulta ao saldo do FGTS online é uma dessas facilidades, proporcionando aos trabalhadores acesso direto ao extrato, que funciona como um resumo detalhado dos últimos depósitos e seus valores.

Passo a passo para consultar online

Para realizar a consulta online do saldo do FGTS, a Caixa Econômica disponibiliza o App FGTS, uma ferramenta simples e eficaz.

O processo é intuitivo e os trabalhadores podem realizar seguindo os seguintes passos:

Primeiramente, faça o login no App FGTS; Então, na página inicial, você terá acesso a um card com informações sobre o último depósito; Selecione a opção “Meu FGTS” e clique em “Consultar saldo”; Por fim, o sistema fornecerá o saldo disponível atualmente.

Além disso, vale ressaltar que também é possível escolher entre o contrato de trabalho atual ou contratos antigos para consultar extratos e depósitos anteriores.

Saque online: mais agilidade e conveniência

Ademais, outra funcionalidade valiosa que o novo formato de consulta do FGTS proporciona é a possibilidade de realizar saques online, eliminando a necessidade de comparecer pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica.

Essa praticidade é especialmente útil quando é preciso transferir o saldo para uma conta específica em um prazo de cinco dias úteis.

Como realizar saques online?

O procedimento para realizar saques online do FGTS é descomplicado e os trabalhadores podem concluir por meio do App FGTS.

Sendo assim, veja abaixo como fazer:

Acesse o App FGTS e faça o login;

Selecione a opção “Meus saques” e escolha o tipo de saque desejado.

Alternativamente, clique em “Outras opções” para explorar diferentes modalidades de saque;

Então, anexe os documentos necessários, se solicitado pelo sistema;

Cadastre a conta bancária para transferência e confirme a operação.

Essas funcionalidades online são um exemplo de como a tecnologia pode facilitar a vida dos trabalhadores, proporcionando acesso rápido e seguro às informações do FGTS e permitindo a realização de saques de forma conveniente.

Aproveite o novo formato de consulta do FGTS

Por fim, cabe observar que o novo formato de consulta do FGTS representa um avanço significativo na facilitação do acesso às informações trabalhistas. Acontece que os trabalhadores agora têm à disposição ferramentas online que permitem:

Consultar seus saldos;

Extratos e;

Até mesmo realizar saques sem a necessidade de deslocamentos.

Essa praticidade não apenas economiza tempo, mas também proporciona um maior controle sobre as finanças, garantindo que os depósitos do benefício estejam corretos e disponíveis quando necessário.

Dessa maneira, ao adotar essas práticas, os trabalhadores estão garantindo que seus direitos sejam respeitados de maneira eficaz e eficiente.

Agora que você já sabe todos os detalhes sobre o novo formato de consulta do FGTS, siga as orientações e fique por dentro de tudo sobre o seu benefício!