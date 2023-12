A humilhação de Jayden Daniels antes de ganhar o Troféu Heisman: “Limpe sua merda; ele é uma merda de qualquer maneira”

Tele na semana passada foi um turbilhão para Jayden Danielse a mídia não se cansa de elogiar o mais recente vencedor do Troféu Heisman. Porém, nem sempre foi assim; houve um tempo em que o quarterback estrela sentiu o “odiar” de seus companheiros de equipe.

Durante seus anos de ensino médio, Daniels recebeu 25 ofertas de Divisão I universidades, incluindo LSU, UCLA, Alabama, Tennessee e Flórida, entre outros. Porém, no final, a oferta que mais o impressionou foi a do Demônios solares do estado do Arizona.

O quarterback começou a se destacar imediatamente e, em seu verdadeiro primeiro ano, acumulou 2.943 jardas e 17 touchdowns, completando 205 passes em 338 tentativas. Além disso, ele correu para 355 jardas em 125 corridas, três delas para touchdowns.

A temporada de 2020 foi encurtada pelo COVID 19 pandemia e, em 2021, Daniels teve bons números e fez 10 passes para touchdown, mas também foi interceptado 10 vezes. Foi então que decidiu fazer uma mudança radical em sua carreira.

Sua saída do estado do Arizona

Em fevereiro de 2022, o Escola Secundária de Cajon graduado decidiu ingressar no sistema de transferência e, no início de março, já havia se cadastrado no Tigres da LSU.

Ao chegar ao Tigres, Daniels confiante, “Não me arrependo de nada Estado do Arizonamas vir aqui e realmente acreditar em mim mesmo e no meu talento, além do LSU plataforma, obviamente, vai longe.”

Porém, poucos dias antes, sua despedida do Demônios do Sol vestiário foi marcado por um comentário áspero que pode ser visto em um vídeo que circulou no mídia social alguns dias atrás: “Limpe sua merda; ele é uma merda de qualquer forma.”

A resposta imediata de Daniels e o resto da equipe riu. Seus companheiros estavam brincando enquanto o quarterback esvaziava seu armário dias antes de sua transferência para LSUonde esperava encontrar uma vitrine que o impulsionasse para a NFL.

As razões de Daniels para ir para a LSU

Um mês após sua chegada ao Tigres, Daniels finalmente falou sobre seus motivos para deixar sua equipe anterior: “Sempre gostei do meu tempo em Estado do Arizonaamor Treinador Herm (Edwards) e aqueles caras de lá, mas apenas pela minha carreira, pelo meu futuro, decidi ir para outro lugar só para poder alcançar esse potencial inexplorado.”

“Eu posso mostrar meu talento em um etapa nacional“, ele afirmou e imediatamente garantiu, “vir aqui (LSU) e competir ao mais alto nível com todas estas armas aqui, todos estes recursos, é muito intrigante para mim.”

O tempo provou que ele estava certo. Embora seja impossível saber o que teria acontecido com o resto de sua carreira em Arizonaa verdade é que a sorte sorriu para ele em Luisianaonde seus números melhoraram significativamente.

Em seu último ano, Daniels completou 236 passes em 327 tentativas, ganhou 3.812 jardas, fez 40 touchdowns e foi interceptado apenas quatro vezes. Isso lhe valeu o Heisman e um lugar privilegiado no Draft de 2024 da NFL.