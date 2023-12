A NFL está analisando as duras declarações de Patrick Mahomes contra os árbitros – O quarterback do Chiefs será multado?

EUé notório que Patrick Mahomes não está muito habituado a derrotas, principalmente quando consecutivas. No domingo, o Chefes de Kansas City o quarterback deixou escapar sua frustração com a seqüência de derrotas com declarações explosivas contra a arbitragem de seu jogo contra o Notas de búfaloe essa explosão pode custar-lhe caro.

Foi um duelo muito acirrado em Estádio Ponta de Flechaque foi decidido nos últimos dois minutos, quando os árbitros anularam um Chefes touchdown devido a um impedimento do recebedor Kadarius Toney.

O placar teria virado o placar em 24 a 20 a favor de Cidade de Kansas, ainda com um ponto extra pendente. Porém, com a chamada dos árbitros, o placar ficou em 20 a 17 a favor do Contas.

Imediatamente depois, Mahomes lançou três passes incompletos consecutivos para declarar a vitória dos visitantes e a segunda derrota consecutiva para os Chefes depois da derrota da semana passada por 19-27 para o Green Bay Packers.

O Chefes O chamador ficou irritado quando considerou que a decisão foi um erro e não hesitou em desabafar frustração no campo.

Mahomes pode ser multado

Mahomes não conseguiu conter sua frustração e imediatamente fez reclamações em voz alta aos árbitros. Não só isso, quando ele estendeu a mão para apertar a mão de Contas quarterback Josh Allenele também não pôde evitar duras críticas à decisão.

“A chamada mais louca que eu já vi. Impedimento ofensivo naquele momento, cara. Terrível pra caralho!”Mahomes jogou ao abraçar Allen após o jogo. O momento foi capturado pela câmera e pode custar o Cidade de Kansas estrela querida.

Apesar de NFL não comentou oficialmente sobre o assunto, fonte da NFL Network Ian Rapoport garantiu que a liga está analisando Mahomes’ palavras em campo, bem como suas declarações na conferência após o jogo.

“Há uma política de longa data contra o questionamento do integridade dos árbitros. Eles serão revisados, dizem as fontes”, Rapport lembrou em seu X conta.

Apenas no início de novembro, o NFL multado Pittsburgh Steelers receptor amplo Diontae Johnson $ 25.000 por seus comentários contundentes contra os árbitros após uma derrota por 10-20 para o Jaguares de Jacksonville. “Eles estavam chamando algumas coisas estúpidas”, o jogador foi lançado naquele momento.

Andy Reid também não está seguro

No final, mesmo Mahomes tive que admitir isso Toney estava realmente fora de linha. No entanto, ele não cessou as críticas aos árbitros e durante a coletiva de imprensa pós-jogo disse: “Mas para ele (o árbitro) levar o jogo para as mãos dele por causa de uma chamada como essa não afeta a jogada em nada.” – em nada. (Isso) não afetou nada.”

Treinador principal Andy Reid disse, por sua vez, que nunca usa a arbitragem como desculpa para perdas, mas também considerou que “(É) um pouco embaraçoso no Liga Nacional de Futebol para que isso aconteça.”

Reid lembrou que os árbitros costumam avisá-los quando um jogador está em má posição, principalmente porque eles apertado a regra nesta temporada. Contudo, festa funcionários não concordo com ele.

No relatório do grupo no final do jogo, o oficial principal do jogo Carl Cheffers disse, “Se eles procurassem conselho de alinhamento, certamente vamos dar a eles. Mas, em última análise, eles são responsáveis ​​por onde quer que se alinhem.”