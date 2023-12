Aqui está tudo o que você precisa saber sobre GTA 6, agora que vimos o trailer que está conquistando a Internet

Nai que o GTA 6 trailer foi revelado ao mundo em toda a sua magnificência, é hora de especular, comentar e analisar.

Depois de detalhar algumas de suas curiosidades mais singulares, o sexta parcela daquela que afirma ser uma das sagas mais relevantes da história fez grandes promessas.

Em primeiro lugar: o jogo parece tão bom quanto o trailer.

O primeiro trailer de GTA 6 finalmente chegou e é realmente alucinantejogos Rockstar

Muito se tem falado se o que vimos neste primeiro teaser é uma montagem produzida com cinemáticas e/ou trechos de gameplay ou não.

Há quem diga que faz parte de sua jogabilidade, pois há trechos onde você pode ver algumas coisas bem curiosas, principalmente com o movimento do cabelo.

Para ser sincero, não parece que o jogo ficará tão bom, mas pode chegar perto. Se isso acontecer, Estrelas do rock novo trabalho seria capaz de quebrar todos os padrões.

Como resultado Grande roubo de automóveis 6 parece que pode ser uma maravilha gráfica que justifica seu atraso.

Faria sentido que a razão pela qual chegará mais tarde ao PC seja porque é uma verdadeira fera, embora possa não ser o caso.

De qualquer forma, seria bom se a sexta parcela do GTA foi de longe um dos melhores jogos – graficamente falando – da indústria.

O bom é que, nesse sentido, a Rockstar sempre provou ser uma das melhores, e não há dúvida de que vai colocar a fasquia muito alta.

Uma história que está, verdadeiramente, à altura da tarefa

Aqui há alguma controvérsia, como muitos pensam que a história de GTA 5 não é muito bom.

É um dos piores da franquia e dói muito para alguns fãs que, para quase todos, o quinto capítulo seja um dos melhores.

Sim, a versão online é um verdadeiro sucesso e a jogabilidade é realmente notável, mas o enredo parece faltar.

Os fãs não puderam deixar de olhar para trás Niko Belic e CJentre outros, porque realmente lhes deram o que procuravam.

Com Grand Theft Auto Vmuitos acharam que o jogo era tímido e esta foi uma das maiores decepções que tiveram naquela época.

É por esta mesma razão que eles perguntaram Estrela do rock para se apresentar e nos trazer uma história que corresponda às expectativas.

Deixaram claro que não querem tramas meio mastigadas cujo principal atrativo é ir direto ao ponto para nos jogar no mundo online.

Os fãs entendem que este último é o que dá dinheiro de verdade e que, no final das contas, a maioria dos jogadores de GTA prefere aproveitar as vantagens do multiplayer massivo, mas… estamos falando de -provavelmente- um dos jogos mais esperados dos últimos década.

Qualquer coisa menos do que uma obra-prima pode ser uma decepção, mesmo que isso signifique que as expectativas são irrealistas em alguns aspectos, mas essa é a vantagem de ser um dos melhores no que faz.

Eles exigem a mesma versão online, mas melhorada, e um mapa mais vivo do que nunca.

E acompanhando a história, a versão online deixa claro que GTA On-line é ótimo, mas os fãs gostariam Grande roubo de automóveis 6 para dar a volta por cima e produzir uma experiência mais completa do que nunca.

A maneira mais fácil de conseguir isso é pegar o que você já tem, dar um toque especial, melhorar gráfica e tecnicamente e oferecer mais atividades.

Alguns acham que já fizeram a parte difícil, porque têm corpo, e só precisam dar um passo adiante e melhorar seus pontos fracos.

Nesse sentido, mais atividades seriam uma boa maneira de fazer as coisas direito.

Claro, esta não é a única coisa que pedimos Estrela do rock pois assim como no trailer vimos muitas coisas realmente interessantes: animais, pessoas fazendo todo tipo de atividades, etc.

Espera por um bom mapa

Se os fãs tivessem que pedir algo mais de GTA 6 seria um mapa simplesmente gigantesco que tem vida própria.

Eles querem ver pessoas se exercitando na rua de verdade e querem ver animais passeando aqui e ali, eventos aleatórios como um crocodilo entrando sorrateiramente em uma loja e pessoas abusando das redes sociais.

Como eles deram tanta importância à viralidade das mídias sociais e do substituto do TikTok, eles mostraram a selvageria de Vice-cidade com.

Muitos adorariam que isso tivesse uma presença real no jogo e que pudéssemos verificar as redes sociais durante a campanha e online.

Você pode imaginar se a polícia fosse atrás de você porque alguém gravou você cometendo um crime ou se você pudesse enviar um vídeo seu em uma corrida através do servidor online do jogo no verdadeiro estilo TikTok? Seria uma loucura.