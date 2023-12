Benefícios SNAP 2024: Os benefícios aumentarão no próximo mês com o ano novo?

euresidentes de baixa renda no Estados Unidos que dependem de assistência alimentar experimentarão um aumento significativo nos seus benefícios em Janeiro de 2024.

O Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) receberá US$ 40 milhões adicionais por meio da Lei Give SNAP a Raise, graças ao excesso de receita que o Distrito pode alocar para esse fim.

O Conselho de DC aprovou inicialmente a Lei Give SNAP a Raise em dezembro de 2022, mas o financiamento não foi garantido imediatamente.

No entanto, durante o processo orçamental do ano fiscal de 2024, em Maio, o conselho decidiu alocar qualquer receita excedentária para cumprir o mandato da lei.

A lei, que proporciona um aumento de 10 por cento a aproximadamente 130.000 beneficiários do SNAP em Washington, resultará num adicional de 47 dólares em assistência alimentar para o beneficiário médio, com variações baseadas no tamanho e rendimento da família.

Os fundos adicionais não só aumentarão os benefícios do SNAP, mas também alocarão 20 milhões de dólares em fundos de ajuda para indivíduos excluídos da ajuda federal à pandemia, incluindo imigrantes indocumentados, trabalhadores da economia monetária e cidadãos que regressam.

Ajudando beneficiários de baixa renda

O SNAP, anteriormente conhecido como vale-refeição, desempenha um papel crucial ao ajudar indivíduos e famílias de baixa renda a comprar alimentos por meio de subsídios mensais distribuídos por meio de cartões de transferência eletrônica de benefícios (EBT). Esses subsídios são ajustados com base no tamanho da família e na renda mensal.

Durante a pandemia, as dotações de emergência aumentaram temporariamente os pagamentos do SNAP para o montante máximo permitido para cada tamanho de agregado familiar, garantindo que nenhum beneficiário recebesse menos de 95 dólares por mês.

Foi comprovado que a inscrição em programas como o SNAP reduz a insegurança alimentar, especialmente para famílias com crianças. Aproximadamente 35 por cento dos agregados familiares com crianças relataram menos desafios com a insegurança alimentar seis meses após a inscrição no programa, de acordo com a DC Action.

Apesar destes esforços, o último relatório sobre a fome indica que 32 por cento da área metropolitana de DC ainda sofre de insegurança alimentar, afectando desproporcionalmente as pessoas de cor.

Em particular, 44% dos residentes negros e 27% dos residentes hispânicos relataram sofrer de insegurança alimentar, em comparação com 18% dos residentes brancos. Mais de 70 por cento das pessoas que sofrem de insegurança alimentar estão empregadas, mas lutam para acompanhar o aumento do custo de vida e a inflação no Distrito.