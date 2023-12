Causa da morte de Eric Montross: Do que morreu o ex-jogador da NBA aos 52 anos?

Eric Montross, o antigo Pistões Detroit e Celtas de Boston’ centro, morreu aos 52 anos depois de perder uma batalha contra o câncer.

Ele recebeu o diagnóstico da doença em março de 2023, embora a natureza do câncer nunca tenha sido divulgada ao público. Ele estava sendo atendido no Centro de Câncer UNC Lineberger na Carolina do Norte.

Ja Morant quebra o silêncio antes do retorno após suspensão de 25 jogosTwitter

“Conhecer que Eric era ser seu amigo”, disse a família Montross em comunicado. “E a família sabe que as repercussões da maneira generosa e atenciosa com que ele viveu sua vida continuarão na vida de muitas pessoas que ele tocou com sua profunda e sincera bondade.”

Ele deixa sua esposa Laurasuas filhas Sara e Megan e seu filho André.

Chegaram homenagens de todos os cantos do mundo ao jogador de basquete, que ajudou a liderar o Saltos de alcatrão a um campeonato nacional em 1993, de torcedores, ex-colegas, familiares e amigos.

“Estou profundamente triste pela perda do meu bom amigo e lenda do Tar Heel, Eric Montross”, disse o chanceler da Carolina do Norte. Kevin Guskiewicz disse em um comunicado. “Ele era um amigo incrível, um líder apaixonado e um defensor inspirador do nosso campus.”

Quem foi Eric Montross?

Nascido em 23 de setembro de 1971, em Indiana, Montross deixou uma marca no basquete universitário jogando pelo Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. Seu tamanho, com 2,10 metros de altura, e sua destreza como pivô ajudaram a garantir seu lugar como força dominante no basquete universitário.

Em 1994, foi convocado pelo Celtas como a 9ª escolha geral. Ao longo de sua carreira na NBA, Montross jogou por vários times, incluindo o Celtas, Dallas Mavericks, New Jersey Nets, Philadelphia 76erse a Pistões antes de se aposentar em 2003.

Após a aposentadoria, ele se envolveu em diversos empreendimentos, incluindo radiodifusão e obras beneficentes, mantendo-se conectado ao esporte que definiu sua carreira.