Coco Bambu ABRE VAGAS em inúmeros estados brasileiros

O Coco Bambu, famosa marca que é um dos maiores e melhores restaurantes do Brasil, com especialidade em frutos do mar e amplo cardápio de comidas e bebidas, está recrutando novos funcionários para compor o seu time. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, consulte quais são as possibilidades ofertadas:

Monitor (a) de Mídias Sociais – São Paulo, SP;

Recreador (a) – São Paulo, SP;

Lavador (a) de Pratos – São Paulo, SP;

Atendente de Delivery – São Paulo, SP;

Copeiro (a) – São Paulo, SP;

Almoxarife – PLAZA SUL – São Paulo, SP;

Almoxarife II – São Paulo, SP;

Lavador (a) de Pratos – Rio de Janeiro, RJ – Efetivo;

Garçom / Garçonete – Rio de Janeiro, RJ;

SAC Redes Sociais – Fortaleza, CE;

Copeiro (a) – Vila Velha, ES – Presencial;

Atendente de Delivery – Guarulhos, SP;

Auxiliar de Almoxarifado – São Paulo, SP;

Controlador (a) de Acesso – São Paulo, SP;

Sub Gerente de Restaurante – Jundiaí, SP;

Maître – Jundiaí, SP;

Coordenador (a) de Delivery – Jundiaí, SP – Efetivo;

Garçom – Guarulhos, SP;

Recepcionista – São Paulo, SP;

Manobrista – Fortaleza, CE – R$ 1.500 – R$ 2.000 por mês – Efetivo CLT;

Auxiliar de Bar – São Paulo, SP;

Lançador de Notas Fiscais – Vila Velha, ES;

Atendente de Delivery – São Bernardo do Campo, SP;

Pizzaiolo – Fortaleza, CE;

Nutricionista – Vila Velha, ES;

Auxiliar de Manutenção – Saúde, São Paulo – SP;

Coordenador (a) de Eventos – São Paulo, SP;

Auxiliar de Cozinha – São Paulo, SP;

Auxiliar de Bar – Vila Velha, ES.

Mais sobre o Coco Bambu

Sobre o Coco Bambu, vale frisar que suas unidades são amplas, possuem decoração rústica e elegante, oferecendo aos clientes um ambiente sofisticado e aconchegante.

Além disso, com cerca de 70 unidades espalhadas pelo Brasil, o Coco Bambu está presente em dezessete estados brasileiros diferentes, além do Distrito Federal. Não à toa, é reconhecido como um dos melhores restaurantes do Brasil pelos clientes. Vale destacar também que são mais de 7 mil e 200 colaboradores trabalhando por todo o país no Coco Bambu.

Como enviar o seu portfólio para um dos cargos?

Como você já pôde verificar a lista de cargos do Coco Bambu, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Indeed.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



