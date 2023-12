Connor Bedard finalmente fala sobre os rumores de Corey Perry e sua mãe Melanie

Connor Bedardex-companheiro de equipe Corey Perry quando este último jogou pelo Blackhawks de Chicagodefendeu o atacante da NHL chamando os rumores em torno de sua saída da organização como nada mais do que especulação na internet.

Perry foi dispensado depois que uma investigação concluiu que ele havia demonstrado uma conduta inaceitável como representante da equipe, gerando uma série caótica de rumores.

A chama é ainda acrescentada ao fogo pelo fato de que nenhum outro NHL a equipe parece querer buscá-lo, apesar de ele ser um vencedor do Hart Trophy, mas Bedard dissipou a conversa como pouco mais do que uma típica conversa na Internet.

“É apenas um monte de besteiras na internet”, Bedard disse à mídia. “É claro que isso teve um efeito sobre mim e minha família, e isso não é justo.

“Mas está fora do nosso controle. São coisas falsas e inventadas.”

Companheiros de equipe falam sobre as alegações de má conduta de Corey Perry com o Chicago BlackhawksRoberto Ortega

O que realmente aconteceu?

Poucos detalhes são conhecidos, exceto que ele viajou para Colombo, onde o Falcões Negros estava programado para jogar dois dias antes e acabou brigando com um funcionário do time antes de ser retirado do elenco e iniciada uma investigação.

Um “incidente movido a álcool envolvendo Perry” foi considerado a causa de “um evento que incluiu parceiros corporativos e funcionários da equipe presentes”, de acordo com Frank Seravalli do Daily Faceoff.

Perry discutiu o que aconteceu depois de seu NHL a carreira parou repentinamente e ele até pediu desculpas à franquia da qual foi cortado sem cerimônia.

“Gostaria de pedir sinceras desculpas a todos Blackhawks de Chicago organização”, disse Perry em comunicado na quinta-feira, 1º de dezembro. “Incluindo propriedade, administração, treinadores, treinadores, funcionários e meus companheiros de equipe.

“Também gostaria de pedir desculpas aos meus fãs e à minha família. Estou envergonhado e decepcionei todos vocês. Como resultado de minhas ações, tem havido especulações e rumores. Estou enojado com o impacto que isso teve sobre outros, e quero deixar claro que esta situação não envolveu de forma alguma nenhum dos meus companheiros ou suas famílias.

“Mais importante ainda, quero pedir desculpas diretamente àqueles que foram afetados negativamente e lamento o impacto adicional que isso criou para outras pessoas. Meu comportamento foi inadequado e errado.”

Problemas de saúde mental de Perry

Perry também confirmou a existência de álcool no incidente e que agora está consultando profissionais médicos para resolver o problema, já que assume a responsabilidade e a culpa pelo incidente.

“Comecei a trabalhar com especialistas nas áreas de saúde mental e abuso de substâncias para discutir minha luta contra o álcool”, acrescentou Perry. “Tomarei todas as medidas necessárias para garantir que isso nunca aconteça novamente.

“Espero reconquistar a confiança e o respeito de todos que acreditaram em mim ao longo da minha carreira. Mais uma vez, lamento profundamente.”