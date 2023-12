David Njoku e os detalhes assustadores do grave acidente doméstico em que ele poderia ter morrido queimado

Tele Cleveland Browns‘ estrela apertada, David Njokuqueimou 17% de toda a superfície de seu corpo depois que uma explosão na fogueira deixou seu rosto quase irreconhecível, já que ele usa uma máscara para esconder sua identidade em público.

Njoku recebeu queimaduras de segundo grau nos braços e no rosto quando as chamas e o calor danificaram as duas camadas superiores de sua pele, deixando o médico da equipe aconselhando-o a não jogar na competição, descrevendo a lesão como “provavelmente a queimadura mais dolorosa que você pode ter”.

Uma queimadura de segundo grau é uma queimadura leve a moderada que pode afetar as camadas superiores da pele, mas também pode afetar a derme por baixo. É mais grave que uma queimadura de primeiro grau, que é superficial, mas não é tão ameaçadora quanto uma queimadura de terceiro grau. Pode levar semanas para cicatrizar e é muito doloroso.

Njoku relembra o momento

David Njoku fala sobre acidente de queimadura facial: meus olhos estavam abertosParker Johnson

A escolha do primeiro turno de 2017 fez 51 recepções em 2023/24 para 492 jardas e dois touchdowns, enquanto os Browns ocupam o terceiro lugar na AFC North com um recorde de 7-4, já que também lidam com a ausência de Deshaun Watson através de lesão.

“Quando eu acendi, ele simplesmente explodiu”, disse Njoku à mídia dos Browns. “Eu vi o fogo subir pelo meu pulso e explodir na minha cara. Eu realmente não senti a dor porque aconteceu muito rápido.”

Surpreendentemente, ele jogou no próximo jogo dos Browns contra o Corvos de Baltimore onde ele registrou seis recepções para 46 jardas em uma demonstração impressionante de força humana e força de vontade através do que foi sem dúvida uma dor intensa.

Eles enfrentarão o Rams de Los Angeles no domingo, 3 de dezembro, com Vamos definido para usar roupas personalizadas permitidas pela NFL como parte de sua campanha “My Cause, My Cleats” que presta homenagem à American Burn Association.